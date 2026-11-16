Las publicaciones anticipan un escenario de tres días de desconexión, con interrupciones en los servicios bancarios y las comunicaciones.

Las publicaciones generaron preocupación por las posibles consecuencias de un apagón que genere la desconexión masiva de los servicios esenciales.

La advertencia sobre un posible apagón mundial a partir del 17 de noviembre se viralizó en las redes sociales y generó preocupación por su supuesto alcance en 33 países . La versión anticipa una interrupción prolongada de servicios esenciales y plantea un escenario de desconexión masiva.

De acuerdo con las publicaciones, el fenómeno dejaría a miles de millones de personas sin electricidad, Internet ni servicios bancarios durante 72 horas. También advierten sobre posibles fallas en las comunicaciones y cortes de energía que afectarían a ciudades enteras.

La advertencia se difundió a través de videos y mensajes que presentan la fecha como el comienzo de una crisis sin precedentes. Algunas versiones incluso hablan de interrupciones que se prolongarían durante 90 días y relacionan el supuesto fenómeno con tormentas solares, ciberataques y decisiones de distintos gobiernos.

Qué hay detrás de la versión viral sobre el apagón

Uno de los elementos que impulsó la difusión de la historia fue un episodio de Los Simpson estrenado en noviembre de 2023. En el capítulo, titulado It’s a Blunderful Life, Springfield sufre un corte masivo de electricidad y Lisa recuerda el episodio a través de su diario, en el que aparece la fecha del 17 de noviembre.

La teoría ganó fuerza por otro hecho concreto: Estados Unidos realizará el 17 de noviembre una prueba nacional de su Sistema de alerta de emergencia (EAS). El ejercicio, anunciado oficialmente el 16 de septiembre por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), estará coordinado con la FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias norteamericana.

Según el documento oficial de la FCC, la prueba comenzará a las 14.20, hora del este estadounidense, y permitirá comprobar el funcionamiento de los mecanismos utilizados para transmitir advertencias a través de medios de comunicación. El mensaje informará expresamente a la población norteamericana que se trata de un ensayo y que no es necesario adoptar ninguna medida.

Sin embargo, el procedimiento no contempla interrupciones del suministro eléctrico, bloqueos de internet ni la suspensión de operaciones bancarias. Tampoco tiene alcance mundial: se trata de un ejercicio de comunicaciones organizado por las autoridades estadounidenses.

Qué medidas de prevención recomiendan los gobiernos ante posibles emergencias

Otro factor que alimentó las especulaciones fueron las recomendaciones difundidas por distintos gobiernos europeos para que la población disponga de suministros básicos ante posibles emergencias. Los mensajes incluyen consejos para almacenar agua, alimentos, medicamentos y elementos que permitan mantener las comunicaciones cuando fallen los servicios habituales.

El 3 de noviembre, la Comisión Europea presentó nuevas directrices destinadas a reforzar la preparación de los ciudadanos frente a situaciones de crisis. Entre las medidas figura la recomendación de contar con recursos suficientes para cubrir las necesidades esenciales durante las primeras 72 horas de una emergencia, mientras se moviliza la asistencia pública.

La iniciativa forma parte de la Estrategia de Preparación de la Unión Europea, presentada originalmente en marzo de 2025, y contempla riesgos de distinta naturaleza, como fenómenos meteorológicos extremos, desastres naturales, ciberataques y conflictos.

Estas medidas de prevención, además, no se limitan a Europa. Un mapa elaborado por la revista estadounidense Newsweek reúne a 32 países cuyos organismos oficiales recomiendan a la población prepararse para posibles situaciones de emergencia, aunque las amenazas contempladas y los plazos sugeridos son diferentes en cada territorio.

Los países incluidos en el relevamiento son:

Europa (17 países): Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Austria, Suiza y Croacia.

Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Austria, Suiza y Croacia. Asia (6 países): Japón, Taiwán, Israel, India, Filipinas y Singapur.

Japón, Taiwán, Israel, India, Filipinas y Singapur. Sudamérica (3 países): Chile, Colombia y Brasil.

Chile, Colombia y Brasil. Norteamérica (3 países): Estados Unidos, Canadá y México.

Estados Unidos, Canadá y México. Oceanía (2 países): Nueva Zelanda y Australia.

Nueva Zelanda y Australia. África (1 país): Sudáfrica.

Esas recomendaciones son preventivas y buscan mejorar la capacidad de respuesta de los hogares. Ninguna de ellas anuncia una interrupción generalizada del suministro eléctrico para el 17 de noviembre ni establece una relación entre esa fecha y las reservas de emergencia.

Insólito apagón en la Patagonia: una paloma dejó sin luz por cuatro horas a media ciudad.

La coincidencia temporal entre estas medidas, el ejercicio estadounidense y las imágenes de la serie animada permitió construir una teoría, un rumor que, amplificado por las redes, adquirió difusión en los últimos días.

¿Qué posibilidades reales existen de un apagón eléctrico a gran escala?

Aunque un apagón eléctrico de gran escala es un riesgo posible por fallas técnicas, fenómenos naturales o ataques informáticos, no hay pruebas de que vaya a ocurrir un colapso mundial el 17 de noviembre.

Entre las amenazas reales figuran las tormentas solares, que pueden afectar satélites, comunicaciones y redes eléctricas. La NOAA advierte que los episodios geomagnéticos extremos pueden provocar fallas en los sistemas de energía.

Sin embargo, estas posibilidades no respaldan la predicción viral de 72 horas sin servicios. La advertencia sobre una desconexión mundial continúa sin fundamentos verificables.