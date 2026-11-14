La profecía de Los Simpson sobre el 17 de noviembre: la advertencia de tres días sin luz y un dato vital

Una supuesta predicción de la serie animada anticipa un apagón mundial de 72 horas que dejaría a millones de personas sin luz , internet ni comunicaciones.

La profecía de Los Simpson sobre un apagón el 17 de noviembre.

El próximo 17 de noviembre quedó en el centro de una inquietante teoría que comenzó a viralizarse en las redes sociales. Una supuesta predicción de Los Simpson advierte sobre un apagón de tres días que podría afectar a distintos países y dejar a millones de personas sin electricidad, internet ni comunicaciones. La historia despertó preocupación y volvió a instalar el debate sobre las misteriosas anticipaciones de la serie.

Las publicaciones que circulan en internet aseguran que el fenómeno podría extenderse durante 72 horas y recomiendan almacenar alimentos, agua potable y dinero en efectivo para afrontar una eventual emergencia. Incluso mencionan preparativos de 33 países y un supuesto plan del Pentágono para enfrentar períodos prolongados sin suministro eléctrico .

Sin embargo, hay un dato clave que cambia la interpretación de toda esta historia: varias de las advertencias que se utilizan para respaldar la teoría corresponden a medidas preventivas reales, pero no están relacionadas con un apagón mundial programado.

La escena de Los Simpson que desató las teorías sobre el 17 de noviembre

Uno de los principales elementos que alimentó las especulaciones es el episodio It's a Blunderful Life, de la popular serie animada. En una de sus secuencias, Lisa, ya anciana, recuerda cómo un apagón estuvo a punto de destruir Springfield.

La escena incluye un libro llamado Memorias Apocalípticas, abierto en una página que lleva la fecha 17 de noviembre y contiene una frase inquietante: "Una tormenta se aproxima". También se observa un incendio en una central eléctrica y una ciudad que queda completamente a oscuras.

Las imágenes comenzaron a compartirse como una supuesta anticipación de lo que podría ocurrir el 17 de noviembre de 2026. No obstante, el episodio es una obra de ficción y no establece ninguna predicción concreta sobre esa fecha ni sobre un apagón mundial de 72 horas.

La verdadera razón detrás de la alerta en Estados Unidos

Otro de los datos que generó confusión tiene que ver con una supuesta interrupción de las señales de radio y televisión en Estados Unidos. Según las publicaciones virales, el 17 de noviembre a las 13:20 se produciría un corte generalizado de las transmisiones.

Pero la explicación es diferente: la referencia corresponde a una prueba del Sistema de Alertas de Emergencia de Estados Unidos, coordinada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Este tipo de ejercicios permite comprobar el funcionamiento de los mecanismos de comunicación ante situaciones de emergencia. La prueba tiene una duración aproximada de un minuto y no implica un corte generalizado de electricidad ni una interrupción de internet en todo el país.

¿Habrá un apagón de tres días el 17 de noviembre?

En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también informó que no tiene cortes programados relacionados con esta supuesta alerta.

Hasta el momento, no hay evidencia que permita afirmar que el próximo 17 de noviembre se producirá un apagón mundial de 72 horas. Tampoco existe una confirmación oficial de que distintos gobiernos estén preparando a sus poblaciones para un corte generalizado de electricidad.