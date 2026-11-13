Por qué le dieron una medalla al soldado que retó al jefe del Pentágono por reírse en un monumento

El centinela exigió silencio tras escuchar carcajadas durante una sesión de fotos frente a la Tumba del Soldado Desconocido, en Arlington.

Pete Hegseth condecora al soldado que un día antes le exigió a él y a su comitiva guardar silencio.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, condecoró al soldado que un día antes le exigió a él y a su comitiva guardar silencio frente a la Tumba del Soldado Desconocido, ubicada en el Cementerio Nacional de Arlington.

El efectivo distinguido fue Thomas Iglesias , integrante de la unidad de custodia conocida como la Vieja Guardia, quien recibió la Medalla de Reconocimiento Conjunto del Servicio por el estricto cumplimiento de sus funciones protocolares .

El episodio que originó el cruce quedó registrado en grabaciones difundidas por las cadenas CNN y CBS News. Según esas imágenes, Hegseth se encontraba posando para una fotografía en las escalinatas del monumento junto a su esposa, Jennifer; su jefe de gabinete, Ricky Buria; el subjefe de gabinete, Patrick Weaver; y la asesora principal Tami Radabaugh. Al finalizar las tomas, se escuchó una carcajada fuerte entre los presentes.

Thomas Iglesias, integrante de la unidad de custodia conocida como la Vieja Guardia, recibió la Medalla de Reconocimiento Conjunto del Servicio.

Frente a esa situación, el centinela que vigilaba el sepulcro lanzó una advertencia en voz alta hacia el grupo oficial.

La ceremonia de premiación se realizó veinticuatro horas después del incidente ocurrido al término del acto oficial por el Día de los Veteranos, encuentro del que también participaron el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance.

"Silencio y respeto": qué dijo el secretario de Defensa

Tras recibir al grupo de custodios en su despacho, Hegseth difundió en la red social X fotografías del encuentro estrechando la mano de Iglesias junto a un mensaje dirigido al cuerpo militar. "Amamos a los soldados. Amamos los estándares. Bien hecho, especialista. Sigan adelante patriotas", escribió el funcionario.

"Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento", exigió.

We love soldiers.

We love standards.

Well done, Specialist.



Carry on Patriots. pic.twitter.com/Uk6ek6oOso — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 12, 2026

La Tumba del Soldado Desconocido es uno de los sitios conmemorativos más venerados del país norteamericano y resguarda los restos no identificados de combatientes de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, bajo custodia ininterrumpida del 3er Regimiento de Infantería del Ejército desde 1948.

La respuesta oficial del Pentágono

Luego de que las imágenes se viralizaran y generaran repercusiones en Washington, el principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, respaldó el accionar del guardia militar mediante declaraciones públicas.

“Mientras se conmemoraba este día solemne, un soldado recordó de manera correcta y respetuosa a todos que debían mantener el decoro”, afirmó el vocero.

WATCH: Secretary of War Pete Hegseth and his group were scolded by an Army sentinel at the Tomb of the Unknown Soldier during a Veterans Day ceremony after a disruption of the solemn atmosphere.



“All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times.”



The… pic.twitter.com/IlIzKxXd2D — Fox News (@FoxNews) November 12, 2026

Al mismo tiempo, Parnell defendió la postura institucional de la cartera castrense frente a los cuestionamientos surgidos tras la difusión del video.

“El secretario y todo el Departamento siempre han honrado —y siempre honrarán— los sacrificios que nuestros hombres y mujeres de las fuerzas armadas han hecho para mantener a Estados Unidos a salvo”, dijo el portavoz.

Críticas en el Congreso estadounidense

El incidente en el cementerio militar coincidió con un escenario de alta tensión legislativa para Hegseth, quien asumió al frente de la cartera en enero de 2025 (antes de que el organismo adoptara la denominación de Departamento de Guerra en septiembre de ese mismo año) y apenas un día antes había superado por escaso margen una votación para someterlo a juicio político en el Congreso.

La representante demócrata Gwen Moore cuestionó públicamente el comportamiento del funcionario y su equipo en el monumento.

Según expresó la legisladora, el hecho demuestra una “absoluta falta de idoneidad para el cargo”. “Un día después de evitar por poco el juicio político, muestra su desprecio por nuestros hombres y mujeres uniformados al faltar al respeto a la santidad de la Tumba del Soldado Desconocido”, señaló Moore.

En paralelo, sectores de la oposición anticiparon que la situación política del funcionario podría volver a discutirse en enero próximo, cuando asuma la nueva mayoría demócrata tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.