Tensión y escándalo: el papa León XIV casi choca en Lima y su custodia se peleó con la Policía

Un grave fallo en el operativo vial permitió que se abriera el tránsito en pleno recorrido oficial rumbo al Teatro Nacional.

La visita del papa León XIV a Perú sumó un capítulo de tensión e incertidumbre apenas en el mismo día de su llegada. Mientras la comitiva oficial se desplazaba por las calles de Lima, la cápsula en la que viajaba el Sumo Pontífice estuvo a punto de protagonizar un grave accidente vial a raíz de una falla en el control del tránsito local.

El episodio no solo obligó a frenar la marcha y alteró los tiempos de la jornada, sino que además desató un verdadero escándalo en plena vía pública entre los agentes de seguridad del Vaticano y los efectivos policiales peruanos.

Los detalles de lo sucedido fueron relatados por el periodista Nelson Castro al aire de TN, quien acompañó la cobertura en territorio peruano y describió la gravedad del desajuste logístico durante el traslado oficial. Según explicó el comunicador, el inconveniente se originó en el tramo que conecta la sede del Ejecutivo con una de las actividades centrales previstas para esa jornada.

“Desde la organización se cometió un error garrafal, cuando el Papa llegó al Palacio de Gobierno abrieron la circulación en todo el trayecto que va al Teatro Nacional y casi chocamos porque se cruzó un auto”, detalló Castro al reconstruir el momento de mayor peligro que vivió la caravana en medio de la capital peruana.

| LEÓN XIV EN PERÚ: Periodista argentino Nelson Castro: "Desde la organización se cometió un error garrafal, cuando el papa llegó al Palacio de Gobierno abrieron la circulación en todo el trayecto que va al Teatro Nacional y casi chocamos por que se cruzó un auto.



El tránsito… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 12, 2026

Caos vehicular y una discusión en plena calle

La habilitación prematura de la circulación vehicular dejó a la cápsula papal expuesta al flujo habitual de automóviles en una arteria sumamente transitada, desbaratando el corredor seguro que exige un desplazamiento de estas características. Frente a esa situación imprevista, el traslado se tornó sumamente complejo y obligó a maniobras de urgencia para evitar una colisión directa con el vehículo particular que se interpuso en el camino.

Al describir el escenario que se generó en cuestión de segundos en las calles limeñas, el periodista remarcó que el principal problema radicó en que el tráfico permanecía completamente habilitado mientras la comitiva avanzaba. “Era un caos”, sintetizó sobre el desorden vial que rodeó al vehículo oficial y complicó el avance de toda la delegación.

La gravedad del fallo operativo generó una reacción inmediata por parte del personal encargado de resguardar la integridad física del Pontífice. De acuerdo con los testimonios difundidos por C5N y Minuto Uno, la tensión escaló rápidamente cuando los escoltas advirtieron el riesgo al que había quedado expuesto León XIV.

“La custodia del Vaticano estaba desesperada, se bajaron a pelearse con los policías de tránsito de Lima, era una situación realmente increíble”, reveló Castro sobre el fuerte cruce verbal y el malestar que se desató en plena calle entre la guardia vaticana y los agentes locales encargados del ordenamiento vehicular.

El retraso en la agenda oficial

Más allá del susto por el choque evitado y de la insólita discusión entre las fuerzas de seguridad, el incidente tuvo consecuencias directas en el cronograma previsto para el inicio de la gira. A raíz de los bloqueos improvisados y de la interrupción provocada por el caos vehicular, según Castro, toda la programación sufrió un desfasaje.

De esta manera, la agenda oficial del Santo Padre terminó retrasándose y León XIV sufrió su primera demora en el marco de su estadía en Perú, dejando en evidencia las fallas de coordinación en el operativo de seguridad desplegado para recibirlo en Lima.