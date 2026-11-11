El Papa León XIV vuelve al país donde vivió casi 20 años: así será su regreso a Perú

Robert Prevost se nacionalizó peruano en 2015 y tendrá importante encuentros, además visitará lugares muy importante en su vida. El detalle de las actividades.

El papa León XIV al partir de Roma el 6 de noviembre para iniciar su gira por América Latina. (Foto: Vatican Media).

El Papa León XIV finalizó este mediodía en la Argentina, donde por la tarde emprenderá viaje hacia Perú, donde comenzará una visita de seis días. Será el regreso de Robert Prevost al país en el que vivió cerca de dos décadas y construyó buena parte de su trayectoria como sacerdote y obispo.

El arribo a la Base Aérea del Callao está previsto para las 19.30 horas de la Argentina (17.30 en Perú). Después tendrá una ceremonia de bienvenida, se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori y pronunciará un discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos.

Una de las escalas que genera preocupación es Cusco, situada a casi 3.400 metros sobre el nivel del mar . La visita a la altura llegará a menos de un mes de la operación pulmonar a la que se sometió el Pontífice en Roma.

La visita a Cusco después de la operación de pulmón

León XIV fue operado el 13 de octubre en el hospital Gemelli. Durante la intervención le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y el estudio del tejido confirmó un adenocarcinoma pulmonar, según el comunicado de sus médicos difundido por el Vaticano.

Robert Prevost durante la celebración de Corpus Christi de 2019 en Chiclayo. (Foto: Diócesis de Chiclayo).

El 21 de octubre, los resultados definitivos confirmaron que la enfermedad estaba localizada. La evaluación oncológica posterior concluyó que no necesitaba tratamientos adicionales. Cinco días después, la Santa Sede ratificó el programa de la gira por Uruguay, la Argentina y Perú.

Al comenzar el viaje, el Papa habló de su recuperación y agradeció al equipo médico que lo acompañaba. "Creo que estoy bastante bien de salud", expresó durante el vuelo de Roma a Montevideo, el 6 de noviembre.

La jornada del domingo 15 concentrará varios traslados. Por la mañana llegará a Cusco, donde tendrá un encuentro en Saqsaywaman y rezará el Ángelus frente a la Catedral. Después volará a Pucallpa, en la Amazonía, para reunirse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrar una misa. Esa noche regresará a Lima.

El regreso a Chiclayo, la ciudad donde fue obispo

El vínculo de Prevost con Perú comenzó en el año 1985, cuando llegó como misionero agustino a Chulucanas. Más tarde desarrolló tareas pastorales y de formación en Trujillo. En 2014, Francisco lo nombró administrador apostólico de Chiclayo y al año siguiente asumió como obispo de esa diócesis, que condujo hasta 2023.

En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana, que mantiene junto con la estadounidense. Durante el vuelo que abrió esta gira, describió a Perú como "uno de mis muchos hogares" y expresó su alegría por volver.

El reencuentro con Chiclayo será el viernes 13 de noviembre. La agenda incluye una misa en las Pampas de Pimentel, una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero y reuniones con representantes de la Iglesia y de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

El parque arqueológico de Saqsaywaman, en Cusco, será una de las escalas de la visita del Papa. (Foto: Fly Cusco Perú).

El sábado 14 de noviembre continuará con actividades en Santa Cruz de Succhabamba, ubicada a unos 2.035 metros de altura, y en Zaña. La despedida de Perú está prevista para el lunes 16, con una misa en la Base Aérea Las Palmas y el vuelo de regreso a Roma desde el Callao.

La reunión con Fujimori y los reclamos de las víctimas de abusos

La visita también tendrá una dimensión política. Fujimori recibirá al Papa después de completar sus primeros 100 días de gobierno. Un sondeo de la consultora Imasen ubica la desaprobación de su gestión en el 61,2%, frente a un 37,7% de aprobación.

A esa situación se suman los reclamos de sobrevivientes de abusos dentro de la Iglesia. Entre ellos están las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana, la organización disuelta en 2025 por Francisco tras una investigación sobre abusos.

José Enrique Escardó, de la Red de Sobrevivientes del Perú, reclamó justicia y reparación y denunció que líderes y estructuras de la organización continúan operando pese a su disolución.