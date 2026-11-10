Conflicto sin salida en la UNCo: endurecen el plan de lucha y se vienen días críticos

Los gremios universitario y no docente redoblan la apuesta contra el Gobierno nacional con paros escalonados de hasta una semana.

La UNCo vuelve al paro: los no docentes endurecen el reclamo por el financiamiento universitario

El conflicto en las universidades nacionales continúa sin encontrar una salida y suma nuevas jornadas de protesta en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Los trabajadores no docentes y los docentes sostienen sus reclamos ante la falta de respuestas del Gobierno nacional por el financiamiento universitario, una situación que mantiene en alerta a toda la comunidad académica.

La secretaria general de APUNC, María Julia Barsotelli, confirmó en Radio CALF que el paro será de 24 horas y se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo. Según precisó, en la UNCo el nivel de acatamiento a las medidas anteriores alcanzó el 98%, un porcentaje que, sostuvo, también se registra en otras universidades del país.

La medida forma parte del calendario de acciones definido por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). Según explicó Barsotelli, el plan contempla nuevas jornadas de protesta durante esta semana y la próxima, cuando se realizará el último paro previsto dentro de este esquema.

Desde el sindicato reclaman que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, recupere el poder adquisitivo de los salarios y garantice los recursos necesarios para el funcionamiento de las casas de estudio. "Nosotros persistiremos y resistiremos en esta lucha universitaria para que el Gobierno cumpla la ley, que es lo que corresponde", expresó la dirigente.

También advirtió que el deterioro salarial y presupuestario afecta tanto a quienes trabajan en las instituciones como a los estudiantes que necesitan sostener sus carreras.

Los docentes también realizarán una semana de paro

El escenario se completa con las medidas anunciadas por los docentes universitarios. La CONADU histórica resolvió realizar un paro de una semana, desde este jueves hasta el miércoles 18 de noviembre, en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento y el cumplimiento de una medida cautelar.

La decisión fue adoptada durante un congreso extraordinario realizado el pasado viernes. Así lo confirmó Francisco Garrido, secretario general de ADUNC Neuquén, quien explicó que la medida busca profuindicar el reclamo y coordinar acciones con otros sectores de la comunidad universitaria.

El dirigente señaló que durante dos jornadas coincidirán con las medidas de fuerza de los no docentes y con protestas de otros sindicatos docentes universitarios. El objetivo es concentrar los reclamos y aumentar la visibilidad del conflicto.

Entre los principales pedidos mencionó la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de lo establecido en la medida cautelar y la aprobación de un presupuesto para 2027 que contemple las necesidades reales de las universidades nacionales.

Garrido anticipó además que, cuando el Congreso de la Nación trate el presupuesto del próximo año, el sector docente también realizará medidas de fuerza y buscará acompañar la jornada con una movilización frente al Parlamento.

En el gremio no docente APUNC, con actuación en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), resaltaron el gran respaldo con que se vienen aplicando medidas de fuerza y destacaron el plan de lucha en marcha en las Universidades Públicas.

Unidad entre docentes y no docentes

La secretaria general de APUNC también destacó la continuidad del trabajo conjunto entre los distintos sindicatos universitarios. Si bien reconoció que docentes y no docentes pueden tener estrategias diferentes según sus funciones y condiciones laborales, aseguró que existe un acuerdo general sobre la necesidad de sostener el reclamo.

En ese sentido, recordó una de las últimas actividades de visibilización que realizaron junto con los trabajadores docentes sobre la Ruta 22, a la altura del ingreso a Isla Jordán. Allí organizaron un semaforazo y entregaron información a los automovilistas para explicar los motivos del conflicto.

La intención, señaló, fue acercar el reclamo a la comunidad sin generar cortes de tránsito ni mayores complicaciones para quienes circulaban por el sector.

Barsotelli reconoció que existe un fuerte malestar social por la situación económica y que las dificultades alcanzan a distintos sectores, desde los trabajadores estatales hasta los comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios. Por eso, planteó que las acciones sindicales buscan visibilizar la problemática sin sumar inconvenientes a los ciudadanos.

El eje central de la protesta sigue siendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde APUNC consideran que la falta de respuestas oficiales profundiza una situación que lleva meses y que compromete tanto las condiciones laborales como el desarrollo de las actividades académicas.

La dirigente insistió en que el objetivo es recuperar los salarios que tenían los trabajadores antes de la pérdida del poder adquisitivo y garantizar los recursos que necesitan las casas de estudio para funcionar. Además, destacó el mensaje de unidad, solidaridad y justicia social que, según expresó, dejó la visita del papa León, y consideró que esos valores contrastan con las políticas que cuestionan desde el sector universitario.

Advierten que 2027 puede ser todavía más complicado

El secretario general de ADUNC manifestó su preocupación por el futuro de las universidades si no se resuelve el conflicto presupuestario. Consideró que, mientras el Gobierno no cumpla con la medida cautelar y con la ley en su totalidad, las instituciones continuarán sometidas a un fuerte ajuste.

Según explicó, las consecuencias no se limitan al funcionamiento cotidiano de las facultades. También repercuten en la situación económica individual y familiar de los trabajadores, en la posibilidad de conformar cátedras y en el sostenimiento de las obras sociales universitarias, que dependen en gran medida de los aportes vinculados a los salarios.

En este contexto, aseguró que actualmente el diálogo es prácticamente inexistente. "Solo van a cambiar de posición si los logramos forzar a hacerlo con nuestros reclamos", sostuvo, al justificar la continuidad de las medidas de fuerza.

De esta manera, mientras los no docentes de la Universidad Nacional del Comahue se preparan para una nueva jornada de paro, desde APUNC ratificaron que continuarán con las medidas de fuerza hasta conseguir que el Gobierno nacional atienda sus reclamos y garantice los recursos establecidos por ley.