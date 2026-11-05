La iniciativa también contempla la participación de los cuatro institutos de investigación de la universidad en el desarrollo del espacio tecnológico.

La Municipalidad y la UNCo avanzan en una agenda de trabajo para el Polo Científico Tecnológico

La Municipalidad de Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) avanzan en una agenda de trabajo conjunto que contempla la participación de los cuatro institutos de investigación de la casa de estudios en el Polo Científico Tecnológico y la posibilidad de incorporar allí los ciclos superiores de carreras vinculadas con las ingenierías, la innovación y la tecnología.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, mantuvo una reunión este miércoles con el rector, Christian Ariel Lopes, y la vicerrectora, Lorena Angélica Higuera, para establecer los alcances del acompañamiento municipal a la universidad y avanzar en nuevas líneas de articulación institucional.

“También avanzamos sobre cómo va a ser la participación de la Universidad del Comahue con sus cuatro institutos de investigación en el Polo Científico Tecnológico”, explicó Pasqualini.

Durante el encuentro comenzaron a analizar la posibilidad de que la futura sede universitaria dentro del polo reciba los ciclos superiores de carreras o facultades afines a las ingenierías y a las áreas de innovación y tecnología.

La propuesta, explicó Pasqualini, “busca vincular las capacidades académicas y de investigación de la universidad con el desarrollo del Polo Científico Tecnológico de Neuquén”.

Tercer edificio del Polo Tecnológico: a qué estará dedicado

Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, detalló la significación de estos avances en la zona alta de la ciudad: "Con este se completa en los edificios que van en ese sector".

Esta nave del complejo estará orientada a la investigación médica, biomedicina y desarrollo tecnológico aplicado a la salud. El espacio integrará laboratorios científicos y áreas específicas destinadas a la Universidad Nacional del Comahue a partir de convenios institucionales.

“Es un edificio básicamente de hormigón. Luego tiene carpintería metálica en aluminio y las instalaciones que se necesitan para que este tercer módulo comience a funcionar”, describió la funcionaria.

El plan de trabajo tiene fijado un plazo de ejecución de un año continuo. “Trataremos por supuesto, como siempre, de poder acortar esos plazos para disponerlo lo antes posible”, aclaró.

Los equipos técnicos mantuvieron el ritmo operativo planificado en el terreno a pesar de las inclemencias meteorológicas registradas al inicio de las excavaciones.

Al analizar la marcha de los plazos técnicos en la meseta, Bruno destacó que pudieron "realmente encauzar la obra a pesar de que arrancamos justo el mes con un poco más de mal clima, pero rápidamente pudimos comenzar a ordenarla". La funcionaria remarcó la capacidad de respuesta operativa para sostener el cronograma de tareas previsto originalmente.

Con la edificación de este módulo se completa el conjunto de tres naves públicas planificadas por el municipio en el Distrito 2. Las parcelas linderas del predio quedarán destinadas a las inversiones del sector privado que formarán parte del ecosistema de innovación local y regional.

Sebastián Fariña Petersen

El proyecto apunta a consolidar la economía del conocimiento en la capital neuquina. La iniciativa busca diversificar la matriz productiva regional mediante la consolidación de un Polo Científico de escala metropolitana que complemente la actividad vinculada a Vaca Muerta y atraiga startups locales e internacionales.

"La ejecución con recursos propios reafirma la política de gestión eficiente y cuentas ordenadas que sostiene la Municipalidad de Neuquén. La obra fortalece la consolidación de la capital que más crece a partir del desarrollo de infraestructura estratégica orientada a la ciencia, la educación superior y la salud pública", destacaron.

La creación de este ecosistema de innovación trasciende la obra pública tradicional para convertirse en una herramienta clave destinada al futuro de la región. Esta política, impulsada por la gestión de Mariano Gaido, transforma el paradigma de crecimiento histórico al demostrar que la capital neuquina tiene la capacidad real para desarrollar conocimiento hacia el resto del mundo.