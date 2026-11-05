¿Un mensaje de venganza?: después de exponer la ola de robos, delincuentes provocaron un incendio

Vecinos hicieron pública la situación de inseguridad extrema que se vive en Casimiro Gómez. Anoche se registró otro robo y un incendio, el cual creen que fue intencional.

Luego de exponer en los medios locales la ola de robos que se está viviendo en el loteo Casimiro Gómez , vecinos informaron que no sólo se produjo un nuevo hecho delictivo en una obra , sino que los delincuentes también habrían provocado un incendio . Teniendo en cuenta la cronología de los eventos sucedidos, hay sospechas de que haya sido un "mensaje" ante el pedido de mayor presencia policial.

La situación se dio a conocer el miércoles por la mañana , cuando una vecina contó en diálogo con Radio 7 que muchos propietarios de los terrenos -ubicados cerca de la Autovía Norte, en la capital neuquina - tuvieron que frenar la construcción de sus viviendas porque sufrían el robo constante de los materiales que con mucho esfuerzo lograban conseguir .

En estas circunstancias, la mujer comentó que los hechos delictivos comenzaron con la entrega de los lotes. Ella fue de las primeras en empezar la construcción de su hogar, pero el proyecto se vio truncado por la inseguridad . Una vez que se unió al grupo de WhatsApp del barrio, tomó dimensión de la situación y descubrió que todos estaban siendo víctimas de robos .

Como plan de acción, la vecina indicó que tenían planeando presentarse ante la Policía de Neuquén y pedir que se realicen patrullajes por la zona una vez al día.

No pasaron ni 24 horas desde la denuncia en los medios de comunicación hasta que los delincuentes volvieron a atacar el loteo, pero esta vez con un resultado aún más violento. Según informaron los residentes del área, no sólo robaron en una obra, sino que también provocaron un incendio

El hecho quedó registrado en un video, donde puede observarse las llamas fuera de control adentro de un terreno, que incluso ya tenía realizado el cerramiento perimetral con ladrillos. No hubo personas heridas, aunque sí daños materiales.

Los vecinos creen que el incendio fue intencional. Teniendo en cuenta que el mismo día, pero durante la mañana, ya habían dado a conocer en los medios la situación que están padeciendo desde hace meses, el siniestro pareciera ser un mensaje de los delincuentes.

Muchos tuvieron que frenar la construcción de sus casas

Durante la denuncia expuesta el miércoles, una de las vecinas damnificadas aseguró que construir "se volvió imposible". A ella, por ejemple, le robaron el disyuntor, después la térmica y, finalmente, arrancaron todos los cables. La conexión de la luz la tuvo que realizar dos veces.

En cuanto a los otros propietarios, contó que los ladrones se han llevado ladrillos, ventanas e incluso tablas de madera, que quizá para muchos no tienen valor. Además, uno de ellos hizo instalar la puerta de entrada a su casa para irse a vivir, pero al día siguiente ya no estaba.

En cuanto a los ladrones, indicó que piensan que son de la zona. "No puede ser que se lleven hasta el nicho de gas. Nos están vigilando todo el tiempo, cuándo nos vamos y qué llevamos. Están cerca", sentenció.

También había comentado que el plan de acción era el de realizar una nota y presentarla ante la Comisaría 18° para pedir rondines al menos una vez al día en el loteo, para que vieran que la Policía está presente.