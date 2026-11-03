Cómo saber si te están espiando a través de la cámara del celular: las 5 señales de un spyware
El spyware -que incluye numerosos programas de espionaje- puede afectar la cámara de tu celular. ¿Cómo saber realmente si te están espiando?
En líneas generales, el spyware es un software diseñado para monitorear de forma encubierta las acciones de cada usuario. Y lo cierto es que distintas clases de programas vinculados al spyware pueden afectar el funcionamiento de la cámara de tu celular. ¿Cómo saber fehacientemente si te están espiando?
Expertos en Seguridad Digital afirmaron que las herramientas de acceso remoto, como el spyware, pueden permitir a los ciberdelincuentes espiar a una persona a través de la cámara de su celular, además de reflejar o visualizar la pantalla de su dispositivo y todo lo que aparece en ella. Por ello es que conocer las señales de alerta y seguir algunas buenas prácticas puede ayudar a mantener alejados a los intrusos.
Las señales que permiten saber si alguien te espía a través de la cámara de tu celular
Para saber si alguien te espía a través de la cámara de tu celular, es importante conocer cuáles son las señales de alerta a las que se debe estar especialmente atento:
- Consumo excesivo de batería y el sobrecalentamiento.
- Aparición de aplicaciones nuevas y desconocidas en la pantalla de inicio.
- Uso excesivo de datos y problemas de rendimiento.
- Comportamiento inesperado del dispositivo y la aparición de fotos o videos desconocidos en la galería.
- La cámara se enciende y apaga de forma aleatoria.
El sitio especializado Welivesecurity (ESET) detalló en uno de sus informes referido a Seguridad Digital que pueden aparecer señales claras de que un equipo fue hackeado. Y enumeran las siguientes:
- Comportamiento inesperado de la cámara: la cámara se activa por sí sola. Aunque algunos tipos de spyware desactivan el punto verde que indica que la cámara está en uso para ocultar su actividad, vale la pena comprobarlo. Otro indicio es que no se pueda acceder a la cámara. Si otra aplicación, como un spyware, está utilizando la cámara, es posible que se reciba un mensaje indicando que está intentando acceder a esta función.
- Fotos o videos desconocidos: si se encuentran fotos o videos almacenados en la galería que no se recuerden haber tomado o grabado, podría ser una señal de alerta de que alguien tomó el control de la cámara.
- Consumo de batería y sobrecalentamiento: el spyware instalado de forma encubierta en el dispositivo puede consumir más energía de lo normal, incluso cuando no se está utilizando el teléfono. Es importante prestar atención al consumo de batería y a un posible sobrecalentamiento del dispositivo.
- Uso inusual de datos: los ciberdelincuentes que acceden de forma remota a un dispositivo querrán obtener las imágenes que hayan capturado con la cámara. Para hacerlo, necesitarán enviar esos datos a través de Internet. Por eso, un aumento repentino en el consumo de datos o en la factura podría indicar transferencias de archivos que el usuario desconoce.
- Problemas de rendimiento: el malware, como el spyware, no solo puede agotar la batería del dispositivo, sino también consumir recursos del sistema. Esto puede provocar que las aplicaciones se cierren inesperadamente o que el rendimiento se vuelva más lento. En algunos casos extremos, el dispositivo puede dejar de responder.
- Comportamiento inesperado del dispositivo: otro indicador de la presencia de spyware es que el teléfono se reinicie inesperadamente o que la pantalla se encienda sin un motivo aparente. Alguien podría estar provocando estas acciones de forma remota.
- Aplicaciones nuevas y desconocidas: el malware diseñado para espiar puede instalarse en el dispositivo como una aplicación que parece legítima. Vale la pena prestar atención a las aplicaciones que aparecen en el dispositivo.
De esta manera, se puede proteger el celular del spyware
El sitio mencionado más arriba consigna que existen diferentes formas de proteger el celular del spyware. Entre otras medidas, pueden mencionarse a las siguientes:
- Instalar un software de seguridad de un proveedor confiable.
- Revocar los permisos excesivos de las aplicaciones.
- Mantener actualizado el dispositivo y sus aplicaciones.
- Evitar descargar aplicaciones desde tiendas de terceros.
- Prestar atención a las amenazas de phishing.
- Evitar las redes Wi-Fi públicas, no hacer jailbreak ni rootear el dispositivo.
- Emplear autenticación biométrica.
- Cubrir la cámara cuando no se la esté utilizando.
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