Ciencia y Vida La Mañana Espionaje ilegal Cómo saber si te están espiando a través de la cámara del celular: las 5 señales de un spyware

El spyware -que incluye numerosos programas de espionaje- puede afectar la cámara de tu celular. ¿Cómo saber realmente si te están espiando? Andrés Morando Por Agregar LM Neuquén a







Cómo saber si te están espiando a través de la cámara del celular

En líneas generales, el spyware es un software diseñado para monitorear de forma encubierta las acciones de cada usuario. Y lo cierto es que distintas clases de programas vinculados al spyware pueden afectar el funcionamiento de la cámara de tu celular. ¿Cómo saber fehacientemente si te están espiando?

Expertos en Seguridad Digital afirmaron que las herramientas de acceso remoto, como el spyware, pueden permitir a los ciberdelincuentes espiar a una persona a través de la cámara de su celular, además de reflejar o visualizar la pantalla de su dispositivo y todo lo que aparece en ella. Por ello es que conocer las señales de alerta y seguir algunas buenas prácticas puede ayudar a mantener alejados a los intrusos.

El spyware puede permitir a los ciberdelincuentes espiar a una persona a través de la cámara de su celular. Las señales que permiten saber si alguien te espía a través de la cámara de tu celular Para saber si alguien te espía a través de la cámara de tu celular, es importante conocer cuáles son las señales de alerta a las que se debe estar especialmente atento: