Quedó acusado por intentar matarlo a golpes en plena calle en Loncopué: le dio una trompada y patadas en la cabeza

La víctima cayó al suelo tras recibir un puñetazo y luego fue atacada a patadas en la cabeza. Está internada con pronóstico reservado.

Lo acusaron de intentar matar a golpes a un hombre en plena calle en Loncopué

Lo acusaron de intentar matar a golpes a un hombre en plena calle en Loncopué

Un hombre fue acusado de intentar asesinar a otro durante una pelea en plena calle en la localidad de Loncopué . Según la investigación, después de derribarlo de un golpe de puño, continuó agrediéndolo con patadas en la cabeza cuando ya estaba indefenso en el suelo. La víctima sufrió heridas de gravedad y debió ser operada de urgencia.

La acusación fue presentada este domingo durante una audiencia de formulación de cargos realizada en Chos Malal . La fiscal del caso, Natalia Rivera, atribuyó el ataque a S.M. y sostuvo que actuó con la intención de matar al hombre, quien permanece internado con pronóstico reservado.

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), el episodio ocurrió el 31 de octubre de 2026, entre las 7 y las 10:30, en una calle de Loncopué. Allí, el imputado mantuvo una discusión con la víctima que terminó en una pelea.

Durante el enfrentamiento, S.M. le dio un golpe de puño al hombre, que perdió el equilibrio y cayó al suelo. Sin embargo, la agresión no terminó allí. Cuando la víctima ya estaba en el piso y no podía defenderse, el acusado comenzó a darle patadas en la cabeza.

Los golpes provocaron que el hombre perdiera el conocimiento. Según la descripción realizada por la fiscalía, después de la agresión, S.M. se retiró del lugar junto a otro hombre y dejó a la víctima inconsciente, sin brindarle ningún tipo de asistencia.

La gravedad de las lesiones obligó a trasladar al hombre a un centro de salud, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Actualmente continúa internado y su pronóstico es reservado.

Qué resolvió la Justicia

Durante la audiencia, la fiscal Rivera acusó formalmente a S.M. por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en calidad de autor, de acuerdo con los artículos 42, 45 y 79 del Código Penal.

Además de formular los cargos, la funcionaria solicitó un plazo de cuatro meses para completar la investigación penal preparatoria. También pidió que el imputado permanezca en prisión preventiva durante ese mismo período, al considerar necesaria la aplicación de una medida de coerción mientras avanza la causa.

El juez de garantías Ignacio Pombo, quien estuvo a cargo de la audiencia, tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y estableció en cuatro meses el plazo para desarrollar la investigación. Sin embargo, rechazó el pedido de prisión preventiva. En su lugar, dispuso que S.M. cumpla detención domiciliaria durante 15 días en la localidad de Cutral Co.

De esta manera, el acusado quedó imputado por un ataque que, según la hipótesis fiscal, pudo haber terminado con la vida de la víctima. La investigación continuará durante los próximos cuatro meses, mientras el hombre agredido permanece internado y con pronóstico reservado.