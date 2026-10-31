Tras el histórico hackeo, Binance cubrió el 90% de los fondos robados

El exchange de criptomonedas más grande del mundo fue víctima del mayor ciberataque de este tipo registrado en la historia. En apenas 20 minutos, durante la noche del pasado jueves 29 de octubre, Binance perdió unos US$6.300 millones en un golpe que los analistas atribuyen al grupo de hackers norcoreano TraderTraitor , vinculado al famoso Grupo Lazarus de Corea del Norte.

La cifra cuadruplica el anterior récord en robos cripto: los US$1.500 millones sustraídos al exchange Bybit en febrero de 2025. Binance tiene más de 300 millones de usuarios en todo el mundo.

El codirector ejecutivo de Binance, Richard Teng , describió el incidente como un "ataque complejo". Según la empresa, los atacantes utilizaron una computadora portátil comprometida y un software malicioso diseñado específicamente para borrar las huellas de la actividad, lo que dificulta severamente el rastreo del dinero sustraído.

La investigación inicial de Binance sugiere que el incidente de seguridad podría estar relacionado con la laptop comprometida de un ingeniero de DevOps, lo que le permitió a un atacante acceder a un contenedor de servicio y enviar transacciones de retiro no autorizadas. No… — Binance Argentina (@BinanceArg) October 30, 2026

La firma de análisis blockchain TRM Labs afirmó tener "alta confianza" en que el ataque fue orquestado por TraderTraitor, el mismo colectivo al que se le atribuyen otros golpes millonarios al ecosistema cripto en los últimos años. Sin embargo, se trata de una atribución privada: ni el FBI ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmaron oficialmente esa autoría.

La respuesta de Binance

Este sábado 31 de octubre, apenas 48 horas después del ataque, Binance anunció que ya cubrió el 90% de los fondos robados con reservas propias de la empresa, valuadas en unos US$6.340 millones. El 10% restante corresponde a tokens de menor liquidez, cuya reposición podría demorar más tiempo.

Como parte de la respuesta, la plataforma desplegó parcialmente su Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU), dotado con US$1.000 millones en bitcoins, y realizó una nueva instantánea de los activos depositados como parte de su prueba de reservas.

Binance estimó en US$6300 millones el impacto del ataque y suspendió los retiros mientras revisa sus sistemas (Foto: Reuters / Dado Ruvic)

Diez tokens —entre ellos BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC y XRP— podrán ser verificados por los usuarios para confirmar que sus activos están respaldados en una proporción mínima de 1:1, una vez que esté disponible la prueba completa. Los retiros se reanudarían el domingo 1 de noviembre, dentro del plazo anunciado.

La reacción de Estados Unidos

El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos investiga el ataque. El FBI también confirmó estar "informado del incidente", aunque sin precisar el alcance de su intervención.

El Departamento de Justicia no confirmó una investigación formal, pero recordó que Binance está obligada a cooperar con las autoridades en virtud de un acuerdo firmado en 2023.

El Grupo Lazarus es un colectivo de hackers al servicio del régimen de Corea del Norte, que ganó notoriedad mundial en 2014 cuando fue acusado de perpetrar el hackeo a Sony Pictures.

Desde entonces se le atribuyen decenas de ataques a infraestructuras financieras y plataformas cripto en todo el mundo, con el objetivo —según analistas— de financiar el programa de armas del régimen de Kim Jong-un.