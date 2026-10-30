Personal policial también descubrió que la moto tenía un pedido de secuestro. Actuaron de acuerdo al protocolo, pero la conductora aseguró que fue víctima de violencia.

Pararon a una motociclista sin casco ni patente y el operativo de tránsito se descontroló.

Personal de la Policía de Neuquén paró a una motociclista por viajar sin casco ni chapa patente en el rodado durante un operativo de tránsito . Al momento de verificar toda la documentación, los efectivos descubrieron, además, que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente . Si bien intentaron proceder con el protocolo correspondiente a este tipo de casos, la situación escaló rápidamente entre los efectivos y la mujer, quien ahora asegura que fue víctima de violencia .

De acuerdo a información recabada por el portal La Voz del Neuquén, el operativo tuvo lugar el pasado martes 27 de octubre alrededor de las 11.15 horas en la intersección de las calles Necochea y Pizarro, en la capital neuquina .

Según indica el informe oficial que obtuvieron, el procedimiento se originó en medio de un patrullaje preventivo , durante el cual visualizaron una motocicleta de 110 cc color azul, la cual circulaba sin chapa patente colocada y con su conductora sin casco.

Al proceder a la identificación de los ocupantes y verificar los números de dominio y cuadro -con la colaboración del Departamento Sustracción de Automotores- los efectivos constataron que el rodado contaba con un requerimiento de secuestro vigente desde julio, solicitado por la Comisaría 12.ª de Neuquén, en el marco de una causa por robo de un vehículo similar.

Como resultado del operativo, dos personas fueron demoradas preventivamente bajo la presunta figura de encubrimiento y trasladadas junto con el vehículo a la Comisaría 16.ª para dar continuidad a las diligencias judiciales de rigor.

Este medio intentó comunicarse con la Policía de Neuquén para conocer cómo fue el procedimiento pero, al momento de la publicación de esta nota, no hubo respuesta.

La versión de la motociclista: asegura que fue víctima de una injusticia

El mismo portal informó que, según el testimonio de la conductora, ella había comprado la moto hace aproximadamente seis meses de forma legal y contando con toda la documentación necesaria para circular.

Sin embargo, la mujer habría sufrido un accidente de tránsito en el que la motocicleta quedó destruida y ella resultó con heridas: una pierna lastimada y problemas cardíacos. Según su versión, a partir de ese episodio se radicó una denuncia que indicaba que el vehículo figuraba como robado.

Un video captó la secuencia y se generó un revuelo en las redes

Los videos, que habrían sido captados por un familiar de la conductora, muestran algunas secuencias de lo que fue el final del operativo, en el que los efectivos intentaban trasladarla a la Comisaría para iniciar con las actuaciones correspondientes.

En las imágenes se la ve oponiendo resistencia, pero al mismo tiempo pidiendo que la traten con cuidado y que quería comunicarse con su esposo. "No soy una delincuente", le dijo a los efectivos entre llantos antes de lograr que ingresara a la parte trasera del móvil policial.

La persona que se encontraba con ella se peleó verbalmente con los uniformados, exigiéndoles que no la lastimaran porque tenía problemas cardíacos. Allí también los acusó de estar ejerciendo violencia.

Al ser publicado en las redes, se produjo un revuelo entre los usuarios. Algunos defendieron a la mujer, mientras que otros afirmaron que el procedimiento se había llevado de manera correcta ya que circulaba sin casco ni chapa patente y que -además- el rodado que manejaba tenía un pedido de captura.