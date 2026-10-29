Conflicto docente por salarios en Neuquén: las asambleas de ATEN rechazaron la oferta salarial

Entre el miércoles y este jueves se desarrollaron las asambleas en toda la provincia. Mañana se reunirá el plenario de secretarios generales que definirá las medidas.

Las asambleas de los docentes nucleados en ATEN definieron rechazar la oferta salarial emitida por el Ejecutivo provincial y hacer un paro por 48 horas. Este viernes se reunirá el plenario de secretarios generales que confirmará el rechazo y definirá las fechas de las medidas de fuerza .

Desde este miércoles comenzaron las asambleas en las distintas seccionales del gremio docente. Loncopué, Aluminé, Andacollo y Chos Malal ya habían rechazado durante la jornada de ayer.

Este jueves se llevó adelante desde las 8 y hasta pasado el mediodía la asamblea de ATEN capital que es la más numerosa de la provincia. Con una amplia cantidad de docentes, la asamblea que se realizó en la EPET N° 8 rechazó la oferta oficial por unanimidad y aprobó un paro por 48 horas en reclamo de una considerable mejora en sus haberes.

Fueron 1903 votos para rechazar la propuesta salarial aunque varios docentes quedaron afuera de la escuela por la cantidad de personas que había.

En tanto, la seccional de Plottier y Senillosa también rechazaron la oferta salarial y votaron por medidas de fuerza.

La secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, ya había adelantado a LM Neuquén que la oferta salarial del gobierno para los salarios docentes del 2027 "debería estar muy por encima" de lo que manifestaron los funcionarios en la reunión del lunes pasado.

"El incremento ofrecido es de 60 mil pesos. La proyección que tenemos es que un salario para una docente ingresante llegará a 1.680.000 pesos con la próxima actualización del IPC, y más este porcentaje ofrecido a partir de enero llegaría a 1.730.000 pesos. Por eso decimos que el aumento deberá ser muy por encima de este primer ofrecimiento", había detallado la dirigente.

Oferta salarial rechazada

La oferta que hizo el Gobierno para el primer semestre 2027 es aplicar una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre el mes de enero de 2027 y el mes de junio de 2027.

Además, el Ejecutivo también propuso aplicar un incremento salarial del cuatro por ciento (4%) a los haberes correspondientes al mes de enero de 2027 y otorgar una compensación neta, no remunerativa y no bonificable, de carácter extraordinario por cargo, de 480.000 pesos.

En el acta firmada por las partes, el Gobierno neuquino propuso para el primer semestre 2027 aplicar una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre el mes de enero de 2027 y el mes de junio de 2027.

Y que los períodos de actualización se apliquen en los meses de abril y julio de 2027. Para el primer caso se considerará el salario del mes de marzo de, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2027.

A su vez, la actualización de julio se haría con el IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio de 2027, sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril.

"Igualmente lo de fondo es que tiene que haber más plata tiene que haber un incremento al básico que suba el piso. Necesitamos que el salario alcance para vivir en Neuquén por lo que deberá estar muy por encima de lo que están ofreciendo", destacó Mansilla.