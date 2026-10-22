Paritaria 2027: ATEN llevó sus pretensiones salariales al gobierno provincial

El Gobierno de Neuquén y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) iniciaron este jueves las negociaciones paritarias 2027, en una convocatoria que llegó después de varios días de reclamos del sindicato, que busca anticipar la negociación salarial y plantear una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

El encuentro, como suele ocurrir en estos casos, sirvió para un primer acercamiento, donde el sindicato planteó algunas de las demandas que pretende que el Ejecutivo atienda para el año que viene y se acordó una nueva reunión para el próximo lunes a las 18, en donde las partes buscarán avanzar hacia un acuerdo.

La reunión, donde hubo intercambio de requerimientos y análisis de la perspectiva de la situación económica y financiera de la provincia, contó con la presencia de los ministros de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; y de Educación Soledad Martínez, de la presidenta del CPE, Glenda Temi; del subsecretario de Gobierno y Justicia, Juan Grandi; la Secretaría de Hacienda y Finanzas Carola Pogliano y del Subsecretario de Recursos Humanos Juan González.

Por el gremio participaron la secretaria General de ATEN Fany Mansilla, la secretaria Adjunta, Cintia Galetto, el secretario Gremial, Ángel Zalazar, y la secretaria de Prensa Marisabel Granda; por la vocalías, por la Comunidad, Emiliano Garay, y en representación Docente de Primaria, Adultos y Modalidad Especial, Marcela Correa y de Rama Media, Técnica y Superior, Luján Noé y los referentes gremiales del ISSN Walter Arias y Estela Riquelme.

Reunión de “análisis”

El ministro Tobares detalló fue "una reunión de análisis, de cuál es la perspectiva nuestra, en lo que tiene que ver fundamentalmente con la situación económica, financiera, la realidad básicamente económica de nuestra provincia de cara al 2027, escuchando también los distintos requerimientos y los planteos que nos hace el gremio fundamentalmente, no solo en lo que tiene que ver lo salarial”.

El funcionario indicó que se trató de un encuentro "de escucha y de atención a los requerimientos, y también, fundamentalmente, de descripción de cuáles son las pautas desde el punto de vista macroeconómico y microeconómico en la provincia de Neuquén, como para poder avanzar en un acuerdo salarial anticipado, que de previsibilidad para el año 2027".

Con relación a lo que viene, dijo que el lunes será “un poco más en lo que tiene que ver con las propuestas concretas para que, oportunamente, el gremio haga los análisis y dé los debates internos que, son su metodología de definición; y dé respuesta frente a la propuesta salarial. Se trató de una reunión muy respetuosa, y entendemos que está bueno comenzar a discutir el salario en el mes de noviembre, porque todavía tenemos un tiempo muy prudencial como para poder al inicio del ciclo lectivo 20 27 con la cuestión de salarial zanjada con anticipación".

Lo que pretende el gremio

Como se había anticipado desde ATEN, uno de los principales planteos es que la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no alcanza para cubrir las necesidades económicas de los docentes.

Según los números que maneja el gremio, una maestra que comienza su carrera terminaría el año con un salario de alrededor de 1.680.000 pesos, sujeto a la actualización por IPC.

“Creemos que es momento de discutir un sueldo por encima, muy por encima de esto, y que con el IPC no alcanza. El IPC solo no es suficiente, tiene que haber una recomposición al básico”, señaló Mansilla.

La dirigente explicó que el reclamo responde a las dificultades que vienen manifestando docentes de distintas localidades y seccionales. Según indicó, muchos trabajadores no llegan a fin de mes y atraviesan situaciones de endeudamiento en un contexto económico complejo.

"También planteamos la necesidad que el presentismo sea incorporado al básico para que lo puedan cobrar los jubilados y las jubiladas", indicó.