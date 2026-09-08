Quiniela La Neuquina HOY: los resultados de cada sorteo EN VIVO

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.

Quiniela La Neuquina de hoy: conocé los resultados de cada sorteo

La Quiniela La Neuquina realiza sorteos de lunes a sábado en cinco ocasiones a diario. El juego administrado por el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) es el más popular de la provincia. Ofrece a los apostadores la posibilidad de participar desde temprano en la mañana hasta la noche, con sorteos que se repiten a lo largo de toda la jornada.

A diferencia de los juegos poceados, la Quiniela La Neuquina funciona bajo la modalidad bancada : los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la dificultad del acierto.

Los apostadores pueden jugar números de una, dos, tres o cuatro cifras , con una escala de premios que se multiplica exponencialmente a mayor cantidad de dígitos acertados, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa del IJAN .

A qué hora se sortea la Quiniela La Neuquina

La Previa: 10:15

El Primero: 12:00

Matutina: 15:00

Vespertina: 18:00

Nocturna: 21:00

El sorteo de la Quiniela La Neuquina Hoy

Resultados Cargando fecha... LM Neuquén · Actualizado automáticamente

Cómo jugar a la Quiniela La Neuquina

La Quiniela La Neuquina es el juego oficial de azar de la provincia, administrado por el IJAN. Permite apostar a números de 1 a 4 cifras en distintos sorteos diarios.

Se puede jugar a:

la cabeza

los 5 primeros

los 10 primeros

ubicación exacta

Los premios dependen de la cantidad de cifras y la posición acertada.

Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero, como todo juego de azar, puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.