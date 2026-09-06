Un conductor salteño fue detectado durante un operativo en el Casco Viejo. Hubo ocho alcoholemias positivas y diez vehículos secuestrados.

Manejaba con 2,19 de alcohol en sangre y fue el récord de un operativo en Centenario. Foto: Gentileza.

Un conductor oriundo de Salta fue detectado durante un operativo de tránsito en Centenario con 2,19 gramos de alcohol por litro de sangre , el registro más alto de los controles realizados durante la madrugada del domingo en el Casco Viejo .

El procedimiento se llevó adelante durante las primeras horas del domingo 6 y contó con la participación de inspectores municipales y efectivos policiales.

En total, ocho conductores dieron positivo en los test de alcoholemia realizados durante el operativo.

Diez vehículos terminaron secuestrados

Los controles se instalaron sobre calle Belgrano, en los cruces con Antártida Argentina e Intendente Pons, uno de los sectores donde se concentró el despliegue de las fuerzas de seguridad y los inspectores de tránsito.

Como resultado del procedimiento, diez vehículos fueron secuestrados, entre ellos dos motocicletas.

También detectaron faltantes de documentación

Además de los controles de alcoholemia, los agentes realizaron verificaciones sobre la documentación obligatoria para circular.

Durante el operativo se labraron 30 actas contravencionales por distintas infracciones vinculadas con la falta de documentación.

El procedimiento fue realizado de manera conjunta por inspectores municipales, personal de la Comisaría Quinta y efectivos de Tránsito Villa Obrera, en el marco de los controles preventivos desplegados durante la madrugada.

Operativo en el Paseo de la Costa: el video de la persecución que terminó con 127 motos retenidas

Un inédito operativo se llevó adelante en la Isla 132 y Paseo de la Costa de Neuquén Capital. Durante la madrugada del sábado, personal policial llevó adelante la identificación de personas y control vehicular, que finalizó con el secuestro de 127 rodados, en su mayoría motos.

A través de redes sociales, motociclistas habían convocado a una concentración masiva en el lugar. Fue así que entre las 2 y 8 horas, efectivos llevaron adelante un dispositivo para evitar incidentes, ya que algunos de los participantes realizaban maniobras riesgosas, circulaban a gran velocidad y utilizaban escapes libres, ocasionando molestias y situaciones de peligro en el sector.

Esta labor no es al azar, ya que días atrás motociclistas realizaron una caravana durante la madrugada sobre Avenida Argentina y terminó con el secuestro de 46 motocicletas. Las juntadas generan permanentes quejas de los vecinos por los ruidos molestos producidos por los caños de escape libres o modificados.

El operativo en el Paseo Costero quedó registrado en redes sociales por algunos de los presentes en el lugar. En uno de los videos publicados, se puede ver como se lleva adelante la persecución a decenas de motos que circulan a alta velocidad por la zona de estacionamiento cerca de los food trucks.

Los secuestros se efectuaron al detectarse diversas irregularidades en la documentación de los vehículos e incluso casos de alcoholemia positiva.

Del operativo participaron efectivos de la División Motorizada DEMOSE, División Seguridad Operativa y Bancaria DEMOSE, División Operativa DEMOSE, Comisaría Segunda y Comisaría 19°, junto a personal de la Dirección de Tránsito.