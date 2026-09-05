Esquivó un perro, perdió el control y chocó de frente contra un poste de luz
El conductor de 29 años sufrió varias lesiones y fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Natalio Burd.
Un impactante incidente vial se registró ayer viernes por la tarde en Centenario, cuando un camión intentó esquivar un perro que se cruzó, perdió el control del rodado y chocó contra un poste de luz. El choque sucedió sobre la calle José Ianni a escasos metros de la curva del Cementerio de la localidad.
El siniestro tuvo lugar el viernes 4 de septiembre a las 17:20 cuando transitaba un camión Kia 2500 del Grupo Plaza YPF que transitaba por la calle José Ianni, se salió de la calzada, atravesó el cortón cuneta e impactó de frente contra el caño del alumbrado público.
El conductor de 29 años intentó esquivar el perro y chocó de frente contra el poste
El incidente de tránsito se suma a otro siniestro que se registró el mismo viernes 4 de septiembre en horas de la mañana. Un conductor alcoholizado chocó su Volskwagen Golg GTI contra una camioneta Toyota Hilux que estaba estacionada. El choque provocó únicamente daños materiales en el sector ubicado frente a una escuela.
El conductor, un hombre de 29 años, era el único ocupante del rodado. El impacto del choque le provocó cortes en la boca y sufrió golpes en distintas partes del cuerpo. Tras el impacto, fue asistido por bomberos voluntarios y por el personal del Hospital Natalio Burd a cargo de la Dra. Favalli que efectuó el traslado en ambulancia.
El hombre sufrió golpes y cortes en la boca
De acuerdo con el testimonio del conductor, el hombre explicó que intentó esquivar un perro, eso provocó que pierda el control del rodado y se desvió de la calle hasta impactar con el poste de luz. En la caja del camió transportaba una heladera exhibidora que debía trasladar hasta Cinco Saltos.
Los primeros en intervenir fueron inspectores municipales de Tránsito y efectivos motorizados de la Comisaría Quinta. Luego, el personal de Tránsito Villa Obrera realizó las primeras pericias, hasta que llegó una encargada de las estaciones de servicio para gestionar el retiro del vehículo siniestrado.
Efectivos de Tránsito desviaron el tránsito por el loteo Lozano
El tránsito estuvo cortado por algunos minutos, el tránsito debió ser desviado por las calles del loteo Lozano hasta que los equipos de emergencia se retiraron del lugar.
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