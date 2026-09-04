¿Qué pasa con la acusación de Jorge Salas por estafa con lotes?: nueva fecha de audiencia

Es por la venta de 400 lotes de la Cooperativa 127 Hectáreas a 340 familias. La audiencia ya había sido reprogramada.

La Oficina Judicial (OFIJU) confirmó que este viernes a las 8.30 se realizará la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Salas , Roxana Huircaman y Beatriz Lebrero, exintegrantes de la comisión directiva de la Cooperativa 127 Hectáreas . Será en el marco de la causa que investiga posibles estafas reiteradas a 340 familias neuquinas.

El encuentro tendrá lugar en la sala de audiencias 15 de la Ciudad Judicial, ubicada en Leloir y Entre Ríos.

Se trata de una instancia que ya sufrió una demora porque originalmente estaba prevista para el pasado 27 de agosto en la Sala 12 del mismo edificio, pero a pedido del Ministerio Público Fiscal , la OFIJU trasladó la fecha para este 4 de septiembre.

Uno de los lotes donde la Cooperativa 127 Hectáreas pretendía vender terrenos a los asociados. DRONE LMNEUQUEN.

La reprogramación no modificó el fondo de la acusación, aunque sí postergó por unos días una instancia que la Fiscalía había impulsado formalmente desde julio, antes del receso judicial de invierno, cuando ya había solicitado formalmente la realización de esta audiencia.

Cooperativa 127 Hectáreas: a quiénes ausarán

Según surge de la notificación, la Fiscalía impulsa acusar a Salas (expresidente de la cooperativa y exdirector de Hábitat y Urbanismo de la Provincia), a Huircaman (exvicepresidenta) y a Lebrero (extesorera) por la estafa conocida como La Meseta.

La Querella, integrada por los abogados Mariano Mansilla, Miguel Quiruga, Juan Kairuz, Ezequiel Otárola y Agustina Procopo, acompañará la acusación en representación de las víctimas.

La causa conocida como la estafa de la Meseta investiga la venta de 400 lotes en un predio inhóspito, ubicado a más de 20 kilómetros del centro de Neuquén y fuera del ejido municipal, con discrepancias incluso sobre si las tierras corresponden a Centenario, Plottier o la capital provincial.

Es, además, la primera de varias causas que Jorge Salas y el resto de la excomisión directiva deberán afrontar, ya que la cooperativa también impulsó otros proyectos cuestionados, como La Sirena Unificada.

Las denuncias originales, que motivaron los allanamientos de mayo de 2025 contra Salas y el resto del directorio, fueron presentadas por 340 socios que dicen haber sido perjudicados por distintas maniobras vinculadas a los proyectos de acceso a lotes.

Según pudo reconstruir esta redacción a partir de fuentes judiciales, los damnificados habrían pagado entre 5.000 y 8.000 dólares con la promesa de acceder a un terreno propio.

Cooperativa 127 Hectáreas: de dónde viene la causa

La causa busca esclarecer qué pasó con los cientos de familias neuquinas que, durante años, pusieron sus ahorros con la expectativa de acceder a un lote propio a través de la cooperativa, en proyectos como La Sirena Unificada y La Meseta.

Se abrió formalmente en mayo de 2025, tras una serie de allanamientos en la sede de la entidad y en los domicilios de sus directivos. En ese momento se hablaba de más de treinta casos documentados, aunque los abogados que representan a los damnificados llegaron a mencionar a más de mil personas afectadas en distintas etapas del reclamo.

En julio de este año, ya con la causa en manos de la fiscal Rocío Rivero, la Fiscalía de Delitos Económicos había solicitado formalmente esta audiencia, antes del receso judicial de invierno.

La fiscal que acusó a Luis Bertolini, Rocío Rivero. Sebastián Fariña Petersen

Ahora, con los tribunales en plena actividad, quedó confirmada (aunque con una semana de corrimiento) la fecha en la que se van a formalizar los cargos.

El antecedente de la auditoría oficial

A la causa judicial se suma otro capítulo que viene de antes: en febrero de 2025, en medio de la primera ola de denuncias, el gobierno de Neuquén confirmó que ya estaba auditando a la Cooperativa 127 Hectáreas, después de que un diputado provincial pidiera informes sobre las operatorias de construcción de viviendas en la entidad.

En paralelo a esa auditoría, Salas debió renunciar a su cargo como director de Hábitat y Urbanismo de la provincia, un puesto que ocupaba dentro del gabinete de Rolando Figueroa.

Con la nueva fecha ya en el calendario judicial, todas las miradas quedan puestas en el 4 de septiembre, cuando se sabrá si la Justicia avanza con la formulación de cargos tal como la plantea la Fiscalía.