Avanza la investigación por el hombre hallado muerto en un departamento de Neuquén: hay un sospechoso

Era oriundo de Mendoza y hace años residía en la capital. Su cuerpo fue hallado sin vida en la cama de su dormitorio. Se conocieron nuevos detalles del caso.

El cuerpo fue hallado sin vida este martes al mediodía.

El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén avanza con la investigación para determinar las causas y circunstancias que derivaron en la muerte del hombre que fue hallado sin vida en su departamento este martes en horas del mediodía.

El cuerpo fue descubierto alrededor de las 11 por una empleada de limpieza al momento de ingresar al domicilio de Diagonal 25 de Mayo al 270 de la ciudad de Neuquén. De acuerdo con lo informado, el sujeto estaba recostado sobre una cama y presentaba indicios que mostraron signos de violencia .

La víctima tenía 56 años y residía en la capital provincial desde hace un par de años, pero era oriundo de la provincia de Mendoza. Se desempeñaba como empleado de una empresa que presta servicios petroleros y su ausencia laboral sin justificación ni comunicación fue lo que llamó la atención de sus colegas.

Según pudo confirmar LM Neuquén, la víctima fue identificada como Fabio Alejandro Vallejos de 56 años; su fallecimiento es investigado por la Fiscalía de Homicidios.

Maria Isabel Sanchez

Cómo avanza la investigación

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios. La fiscal Guadalupe Inaudi interviene junto al personal de Criminalística, Medicina Forense y la División Homicidios de la Policía.

La víctima presentaba golpes y laceraciones en el rostro, aunque todavía se debe establecer con precisión cuáles fueron las lesiones que sufrió y qué relación tuvieron con su muerte.

Un dato que llamó la atención es que la puerta de acceso al departamento no estaba forzada cuando fue encontrado el cuerpo, tal como lo informó el comisario. Tampoco los vecinos manifestaron haber escuchado gritos, detonaciones o ruidos que permitieran advertir que se estaba produciendo algún hecho violento.

Maria Isabel Sanchez

Identificaron a un sospechoso

Este miércoles, Llaytuqueo confirmó que tienen un “norte investigativo”. En diálogo con medios radiales, explicó: “Tenemos a una persona sospechosa” y agregó que se trata de “un hombre al que se lo observa entrar y salir del edificio a la hora aproximada en que se registró la muerte, son datos que nos ofrece la autopsia preliminar".

Además, reveló que al momento de ser hallado, el cuerpo llevaba aproximadamente 10 horas sin vida.

Asimismo, explicó que “hemos reconstruido los últimos pasos de la persona cuando fue vista con vida” y resaltó que el sospechoso “ya había ido anteriormente al domicilio”.

Consultado sobre una posible venta de un vehiculo, detalló que "tenemos conocimiento de una operatoria comercial de hace una semana, pero también tenemos conocimiento que lo había hecho rápidamente y había invertido lo producido".

Por último, descartó evidencias de heridas de armas blancas y armas de fuego.

Maria Isabel Sanchez

Cuándo se conocerán los resultados de la autopsia

Fuentes judiciales confirmaron a LM Neuquén que la autopsia se realizó este miércoles. En tanto, se espera que los resultados finales estén disponibles mañana jueves.