Quién era Erin Piacenti, la ejecutiva del Bank of America asesinada en Times Square

La víctima de 32 años caminaba a pocas cuadras de su oficina cuando fue interceptada. La agresora con antecedentes de salud mental desató el terror en pleno Nueva York.

Una ejecutiva del Bank of America , identificada como Erin Piacenti , de 32 años, fue víctima de un ataque a puñaladas sin provocación aparente en plena Times Square , Nueva York. El hecho, que conmocionó a la ciudad, ocurrió a pocas cuadras de la torre de oficinas donde la joven profesional se desempeñaba como vicepresidenta.

El ataque, que también hirió a un hombre de 68 años que permanece en condición crítica, fue perpetrado por Pamela Cisneros , de 49 años, residente de Queens y con un historial conocido de problemas de salud mental. Las autoridades policiales descartaron preliminarmente cualquier vínculo entre la agresora y las víctimas, y señalaron que se trató de un incidente aleatorio.

Piacenti, oriunda de Nueva Jersey, era abogada y trabajaba en el área de selección de negocios y conflictos del Bank of America desde hacía 18 meses. Era descrita por sus colegas como una “valiosa compañera de equipo y amiga”.

Tras graduarse de la Universidad de Pensilvania, donde se destacó en actividades académicas y artísticas, estudió en la Facultad de Derecho de Fordham, obteniendo su título de abogada en 2021, el mismo año que su esposo.

Erin Piacenti: una trayectoria destacada en el Bank of America

Erin Piacenti se unió al Bank of America hace aproximadamente un año y medio, integrándose al equipo de Selección de Negocios y Conflictos. Durante su tiempo en la institución, se ganó el aprecio de sus compañeros por su dedicación y profesionalismo.

Matthew Koder, presidente de Banca Corporativa y de Inversión Global del banco, la describió como una “querida compañera de equipo y amiga” en un comunicado interno, destacando que su pérdida es profundamente sentida por muchos.

Antes de su ingreso al mundo financiero, Piacenti completó su formación académica con una licenciatura en Ciencias Políticas y una subespecialización en Historia en la Universidad de Pensilvania.

Durante su etapa universitaria, participó activamente en la hermandad Alpha Phi y en el grupo a capela Dischord, donde demostró su talento vocal. Posteriormente, asistió a la Facultad de Derecho de Fordham, recibiéndose de abogada junto a su esposo, Frank Piacenti, con quien recientemente había celebrado su segundo aniversario de bodas.

El ataque en Times Square

El incidente se desató poco antes de las 16:30 del martes. Según la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, Cisneros se acercó primero a un hombre de 68 años que salía del subte. Tras apuñalarlo en el abdomen con uno de dos cuchillos de cocina que portaba, se dirigió hacia la calle 42, donde interceptó a Piacenti.

Testigos relataron que la ejecutiva fue agredida en el estómago sin mediar palabra alguna. A pesar de ser trasladada de urgencia al Bellevue Hospital, Piacenti falleció a causa de las heridas sufridas.

Today in Times Square when tasers don't work pic.twitter.com/aALVDZgYD0 — The E ManStreet PHD (@DETECTIVE4LIFE) August 31, 2026

Tras los ataques, Cisneros continuó su recorrido hasta la calle 43, donde fue rodeada por varios agentes de policía. Tras minutos de tensión y negarse a deponer las armas, llegando a proferir amenazas contra los oficiales, dos policías utilizaron sus Tasers.

Sin embargo, la agresora avanzó hacia ellos, lo que derivó en un tiroteo en el que Cisneros recibió varios disparos. Fue asistida por los agentes en el lugar y trasladada a un hospital, donde murió posteriormente.