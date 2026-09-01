Elegirán a las montañas más famosas del mundo y un pico neuquino está entre los candidatos

El certamen global "Montañas de Fama Mundial" busca fomentar el turismo de montaña en todo el mundo. Neuquén es una de las cinco provincias argentinas que llegó a la final.

El volcán Copahue , uno de los picos más simbólicos de Neuquén, integra la lista de cinco candidatos que compiten en un concurso internacional para designar a las montañas más famosas del mundo . Además de otras propuestas de La Rioja, Mendoza, Córdoba y San Juan, esta cumbre neuquina busca ganarse un lugar entre las "Montañas de Fama Mundial" que eligen los turistas.

La distinción es impulsada por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA), una entidad mundial con sede en China que promueve el turismo de montaña y su desarrollo en forma amigable con el ambiente. Después de un extenso proceso de evaluación técnica sobre 18 elevaciones pertenecientes a 10 provincias , el volcán Copahue se ubicó entre los cinco finalistas argentinos.

La selección oficial, que representan a la Argentina en ésta edición 2026 de IMTA son, en Categoría Natural: Volcán Copahue (Provincia del Neuquén) - Cerro Aconcagua (Provincia de Mendoza) - Cerro Champaquí (Provincia de Córdoba) - Cerro Mercedario (Provincia de San Juan). Mientras que en Categoría Cultural, la representación es Nevado de Famatina (Provincia de La Rioja).

El riguroso proceso de selección técnica consideró criterios clave como la calidad e integralidad de los recursos naturales y culturales, las estrategias de conservación, la infraestructura y servicios turísticos disponibles, la sostenibilidad del modelo de gestión, el respaldo institucional y el fuerte compromiso de la comunidad local.

"La inclusión del Volcán Copahue al programa Montañas de Fama Mundial reafirma el valor indiscutible de nuestro patrimonio natural y refleja el trabajo articulado entre la provincia, los municipios y las comunidades para consolidar un turismo sostenible de jerarquía internacional", aseguraron desde el gobierno provincial.

El certamen busca potenciar la visibilidad internacional de los relieves nacionales ante mercados emisores de Europa y Asia, consolidando la oferta del turismo de naturaleza en la región.

Cómo es el Volcán Copahue, el pico que compite por la fama mundial

La distinción del Volcán Copahue no solo destaca su majestuosidad geológica, sino también la singularidad de un territorio donde conviven el uso ancestral de los recursos termales y un modelo planificado de desarrollo urbano de montaña.

La historia del enclave combina la herencia cultural del pueblo Pehuenche -quienes desde hace siglos utilizaban las aguas sulfurosas con fines curativos rindiendo tributo a Aún-Co, la deidad propietaria de las termas- con el desarrollo científico y turístico iniciado a finales del siglo XIX y consolidado en la década de 1970 con la creación del Complejo de Balneoterapia de Copahue; a este desarrollo se sumó la visión estratégica del Estado provincial, cuando en 1986 el gobernador Felipe Sapag decretó la fundación de Caviahue y se encomendó el Plan de Desarrollo Turístico.

Este plan estableció roles complementarios entre un asentamiento y otro; Copahue como centro termal estival y Caviahue como villa turística y centro de nieve operativo durante todo el año. Este proceso de consolidación territorial incluyó hitos clave como la creación del Parque Provincial Copahue de 28.300 hectáreas en 1990 y la posterior constitución del Municipio de Caviahue-Copahue en 1999.

Para la presente postulación al igual que para el certamen Best Tourism Villages, la Comunidad Mapuche Millaín Currical, que tiene puesto de veranada en proximidades a Caviahue, fue consultada respetando su postura y cosmovisión.

Para el pueblo Mapuche el resguardo cultural a partir de sus creencias y prácticas ancestrales evidencia que el volcán Copahue propiamente dicho, es considerado un sitio sagrado y un elemento central de la identidad local, por ello promueven el cuidado de manera conjunta y la participación activa de los vecinos y la propia comunidad, creen que si no existe una planificación y control de la actividad, el deterioro de la montaña y el ecosistema será inevitable.