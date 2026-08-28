Rockstar Games anunció que el esperado juego llegará a finales de 2026 solo para consolas. El valor de la edición estándar y el nuevo formato físico sorprendieron a todos.

GTA 6 ya tiene fecha, pero su precio marcará un antes y un después

Rockstar Games oficializó los detalles comerciales de GTA VI (Grand Theft Auto) y puso fin a años de especulación. El lanzamiento está confirmado para el 19 de noviembre de 2026, exclusivamente para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Los jugadores que reserven el título podrán comenzar a descargarlo desde el 12 de noviembre, una semana antes del estreno oficial. El debut del juego ofrecerá estrictamente una experiencia para un solo jugador.

El dato más disruptivo no es la fecha, sino el precio. La Edición Estándar costará 79,99 dólares en Estados Unidos, marcando un nuevo estándar en la industria.

La Edición Ultimate saldrá a 99,99 dólares e incluye vehículos premium, armamento especializado y piezas de indumentaria exclusivas disponibles desde el primer minuto de juego. Otro cambio de paradigma: las copias físicas no incluirán disco; la caja contendrá únicamente un código de descarga digital.

GTA 6: precios por región y contenido de cada edición

Estos son los precios oficiales confirmados por Rockstar para los principales mercados:

Edición Estándar: Estados Unidos: 79,99 USD — Europa: 79,99 € — Reino Unido: £69,99 — Australia: 129,95 AUD — Japón: ¥9.800

Edición Ultimate: Estados Unidos: 99,99 USD — Europa: 99,99 € — Reino Unido: £89,99 — Australia: 159,95 AUD — Japón: ¥12.280

Para América Latina y otras regiones no listadas, el precio corresponderá al tipo de cambio de la moneda local respecto al dólar estadounidense. Quienes reserven antes del 20 de noviembre recibirán un mes gratuito de GTA+ y el paquete digital Vintage Vice City, con contenido inspirado en el clásico de 2002.

Analistas de la industria señalan que, con costos de desarrollo que hoy superan holgadamente los 200 millones de dólares, el salto a los 79,99 USD podría tener un efecto dominó en el resto del mercado. Rockstar no es la primera en mover el precio de referencia, pero su peso como franquicia podría terminar de normalizar este nuevo techo tarifario.

En paralelo al lanzamiento, Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar, presentó solicitudes ante un tribunal federal para obligar a plataformas como Microsoft y Discord a entregar registros de usuarios vinculados a grupos que difundieron videos no autorizados del juego.

También alertó sobre una ola de estafas cibernéticas: sitios maliciosos ofrecen falsos enlaces de descarga de una supuesta versión para PC con el objetivo de robar información personal y bancaria.