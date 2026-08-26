Alerta amarilla en Neuquén: lluvia, nieve y ráfagas de más de 90 kilómetros

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias para distintos sectores de la provincia. El detalle.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas para este jueves 27 en Neuquén ante la llegada de condiciones adversas que afectarán varios sectores del territorio.

El organismo advirtió por lluvias persistentes, nevadas y fuertes vientos, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Las advertencias alcanzan a la cordillera de Huiliches, cordillera de Lácar y el sur de Aluminé, además de la región de Los Lagos , donde durante la jornada podrían combinarse los tres fenómenos.

Las condiciones más complicadas estarán concentradas sobre el oeste provincial, donde además de las precipitaciones se esperan importantes acumulaciones de nieve en sectores elevados.

Alerta por lluvias persistentes en la cordillera

Una de las advertencias emitidas por el SMN corresponde a una alerta amarilla por lluvias para la cordillera de Huiliches, cordillera de Lácar, sur de Aluminé y la región de Los Lagos.

Según precisó el organismo nacional, el área será afectada por precipitaciones persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros durante todo el período de alerta.

Sin embargo, esos registros podrían ser superados de manera localizada. A su vez, debido a las bajas temperaturas previstas en los sectores de mayor altitud, no se descarta que las precipitaciones se produzcan en forma de nieve en las zonas más elevadas.

Alerta amarilla por nieve: cuánto podría acumularse

A las lluvias se suma una alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad que alcanza a los mismos sectores de la provincia.

El pronóstico del SMN anticipa acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros de nieve, aunque advierte que esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Las condiciones serán diferentes de acuerdo con la altitud. En las zonas más bajas no se descarta que las precipitaciones se presenten como lluvia y nieve o directamente en forma de lluvia.

Nieve, lluvia y viento: las alertas del SMN que rigen este miércoles en el país.

Fuertes vientos y ráfagas que pueden superar los 90 km/h

El tercer fenómeno que afectará este jueves a la cordillera será el viento, por el cual también rige una alerta amarilla.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, tanto la cordillera de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé como la región de Los Lagos serán afectadas por vientos provenientes del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

El principal factor a tener en cuenta serán las ráfagas, ya que podrían superar los 90 kilómetros por hora durante los momentos de mayor intensidad.

De esta manera, para este jueves 27 se espera una jornada con condiciones meteorológicas adversas en buena parte de la cordillera neuquina, con la combinación de lluvias, nevadas y fuertes vientos.