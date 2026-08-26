Finalizó la primera capacitación para la utilización de las Taser: cuándo salen a la calle

Este miércoles se realizó la ceremonia de cierre de la formación de los primeros operadores que estarán habilitados para usar las armas menos letales.

Tras la finalización del curso, los oficiales ya están capacitados para salir a las calles.

La Policía de Neuquén finalizó la primera capacitación para la utilización de las pistolas TASER 10 , los dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea incorporados por el Gobierno provincial como parte del plan de modernización de la fuerza. Tras completar la formación y obtener la certificación correspondiente, los primeros operadores ya están en condiciones de utilizarlas.

Este miércoles por la mañana se llevó adelante en las instalaciones de la Central de Policía la ceremonia de finalización del primer " Curso de Operador en Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea TASER 10 – Año 2026 ".

El acto estuvo encabezado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y el subjefe de Policía, comisario general Walter San Martín , quienes destacaron la importancia de incorporar nuevas herramientas para las intervenciones policiales.

De esta manera, Neuquén avanza con la puesta en funcionamiento de las 100 pistolas TASER 10 adquiridas por la Provincia, junto con 200 cámaras corporales que permitirán registrar las intervenciones de los efectivos.

Cuándo salen a la calle

De acuerdo a la información confirmada por LM Neuquén, las TASER 10 comenzarán a salir a las calles este viernes en la provincia de Neuquén.

La formación de los primeros policías comenzó el 6 de julio en el polígono de la División Tiro y Defensa Policial. El esquema contempló jornadas intensivas de capacitación con grupos reducidos de 20 efectivos.

La instrucción estuvo a cargo de personal especializado y técnicos que aportaron tanto aspectos teóricos como ejercicios prácticos. Los policías fueron capacitados en el uso seguro y responsable de las armas, protocolos de actuación, evidencia digital y el marco legal vigente.

Además, durante las prácticas se trabajó sobre los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y uso racional de la fuerza, con ejercicios supervisados en distintos escenarios operativos.

Los efectivos debieron superar una evaluación final para obtener la certificación necesaria para convertirse formalmente en operadores de estos dispositivos.

Según había explicado en medios el oficial principal e instructor Juan Manuel Cisterna, la capacitación respondía a estándares internacionales establecidos por el fabricante con el objetivo garantizar una utilización segura, legal y profesional de la nueva tecnología.

Durante la ceremonia de este miércoles, el oficial subinspector Cristian José Muñoz tomó la palabra en representación de los cursantes y destacó la importancia de la preparación recibida y el compromiso que implica utilizar estas nuevas herramientas durante la función policial.

Finalmente, se entregaron los certificados a quienes aprobaron el curso.

Dónde comenzarán a utilizarse las pistolas Taser

Con los primeros operadores certificados, el próximo paso será trasladar la tecnología a las intervenciones cotidianas. El objetivo del Ministerio de Seguridad es que los dispositivos tengan presencia en distintos puntos del territorio neuquino. Serán destinados tanto a grupos especiales como a efectivos que realizan tareas en la vía pública.

La planificación contempla que cada comisaría pueda disponer de al menos una pistola TASER por guardia, siempre operada por personal que haya realizado y aprobado la capacitación correspondiente. También serán utilizadas durante los patrullajes preventivos.

Las pistolas funcionan mediante el lanzamiento de dos dardos que, al tomar contacto con una persona, transmiten una descarga eléctrica controlada durante cinco segundos, provocando una inmovilización momentánea que facilita la reducción.

Cómo funcionará el nuevo sistema

La incorporación no se limita únicamente a las pistolas. La Provincia adquirió 100 dispositivos TASER 10 y 200 cámaras corporales, que funcionarán de manera integrada durante los procedimientos policiales.

Los agentes también fueron capacitados para utilizar las Axon Body 4, cámaras que los efectivos llevarán en sus cuerpos y que permitirán registrar las intervenciones.

La integración apunta a facilitar posteriormente la gestión de la evidencia digital. Cada utilización del dispositivo quedará guardada, permitiendo establecer la trazabilidad de las intervenciones y reforzar los mecanismos de control.

De acuerdo con Cisterna, si bien otras jurisdicciones argentinas, como la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y San Juan, ya incorporaron modelos anteriores de estas armas, la particularidad del caso neuquino está en la tecnología adquirida.

Sebastián Fariña Petersen

Neuquén será la primera fuerza policial de Argentina y Latinoamérica en contar con el ecosistema completo TASER 10, que integra las pistolas de última generación, las cámaras corporales Axon Body 4, una plataforma digital destinada a administrar la evidencia y simuladores de realidad virtual para la capacitación de los policías.