El Gobierno presentó 100 pistolas Taser: a partir de cuándo se comienzan a usar y cuánto costaron

La Policía de Neuquén contará con este nuevo dispositivo de reducción del delincuente a través de una descarga eléctrica. Los efectivos también usarán bodycam.

Los efectivos policiales de Neuquén contarán con pistolas Taser 10 , un novedoso dispositivo -único en Argentina- que emite una descarga eléctrica al delincuente durante cinco segundos, lo que permitirá su reducción de manera más rápida. Además trabajarán conectados con cámaras que llevarán en su cuerpo para facilitar la prevención del delito.

Así lo presentó este martes el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , quien destacó la inversión en tecnología para dotar a la Policía y el trabajo en la Legislatura para normar esta nueva herramienta. La Provincia adquirió 100 pistolas Taser y 200 bodycam .

"Tenemos que seguir jerarquizando la carrera policial, tenemos que saber que alguien que tiene las estrellas, los cargos, lo logró con muchísimo sacrificio. Debe ser personal sumamente respetado y así también lo debe sentir la sociedad cuando ve uno de nuestros hombres de la Policía del Neuquén . Y si hay una manzana podrida inmediatamente se va, pero de ninguna manera contamina el resto, el propio sistema lo termina expulsando", aseveró el gobernador.

SFP Presentan pistolas taser camaras y nueva tecnologia para personal Policial (17) Sebastián Fariña Petersen

Las nuevas pistolas Taser 10 ya llegaron a la ciudad y en en los próximos días el personal policial comenzará a capacitarse para poder utilizarlas de manera coordinada con las bodycam para prevenir el delito.

Cuándo comienzan a usarlas

"Hoy se incorpora una herramienta fundamental, que lo más importante que tiene es que está destinado a salvar vidas", aseveró a LM Neuquén el ministro de Seguridad de la provincia Matías Nicolini.

El funcionario explicó que en la actualidad el personal policial tiene que atender a las distintas circunstancias que se enfrentan en su tarea con su propio cuerpo, o con el arma reglamentaria. Y dijo, que eso genera riesgo para las eventuales víctimas, riesgo para el propio agresor, riesgo para terceros, que tal vez están circulando. Entonces el uso de estas pistolas van a brindar mayor seguridad y mayor tranquilidad ya que el personal policial las puede utilizar a una distancia de hasta 14 metros.

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Nicolini recordó un caso donde un policía acudió ante una activación de un botón antipánico de una víctima de violencia de género en Cutral Co y cuando llegó fue recibido por el agresor con un martillazo en la cabeza. "Con este dispositivo eso se evitaría. Esta tecnología es implementada por las policías más avanzadas del mundo para mejorar la forma de trabajo", destacó.

Contó que la capacitación que recibirán los oficiales que usarán estas nuevas armas incluye además un entrenamiento en reanimación RCP y también en derechos humanos.

Dijo además que esperan que para mayo estén finalizados las capacitaciones y salgan a la calle las 100 pistolas Taser.

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"Y además todo queda registrado por la bodycam en forma automática, con lo cual eso es un resguardo para la persona que recibe la descarga, como también para el personal policial. Las cámaras al momento de activarse tienen una grabación previa de 2 minutos. Con lo cual el motivo por el cual lleva al personal policial a activar la Taser está también registrado con estas cámaras", explicó.

Además de las 100 pistolas Taser y las 200 bodycam, la Provincia adquirió otras 100 pistolas Byrna, que es otro dispositivo que todavía no llegó, y que también son de este tipo de dispositivos menos letales. "Se adquirieron 100 armas largas y 1000 cortos. La Byrna, a diferencia de las Taser arroja un balín de plástico que genera un dolor que le permite a la policía restablecer el orden ante ciertas situaciones", explicó el ministro de Seguridad.

SFP Presentan pistolas taser camaras y nueva tecnologia para personal Policial (21) El diputado Marcelo Bermúdez. Sebastián Fariña Petersen

Dónde van a estar las pistolas Taser

Estas pistolas que emiten una descarga eléctrica por 5 segundos se van a distribuir en toda la provincia, en grupos especiales y también en personal de calle. La idea es que en cada comisaría haya por lo menos una en cada guardia, con personal capacitado para su uso y también en los patrullajes preventivos.

Con respecto a posibles riesgos en el uso de este tipo de armas, Nicolini aseguró que no tiene y que están avaladas por normativa de la ONU y por distintos protocolos.

SFP Presentan pistolas taser camaras y nueva tecnologia para personal Policial (2) Sebastián Fariña Petersen

"El riesgo es por la forma de uso", insistió el funcionario, quien señaló la imagen que había en la conferencia de prensa dónde marcaba las zonas de un cuerpo en donde los policías deben tirar la descarga. "Hay algunas situaciones donde el uso no es recomendable, por ejemplo si una persona está subida a un árbol. La descarga eléctrica la inmoviliza y se va a caer. Pero en eso va la capacitación del personal, para utilizarla en la situación correcta y en forma adecuada", destacó.

El ejemplo de uso que dio el ministro de Seguridad es el caso en que un delincuente esté con un arma blanca. "Entonces lo que se intenta es actuar ante alguna persona amenazando al personal policial", describió.

Cuánto salieron las armas

El ministro de Seguridad dio cuenta de la inversión llevada adelante por la Provincia en armas y detalló que en pistolas Taser fue de 3200 millones de pesos y en Byrna 2300 millones de pesos.

Parada destacar la inversión en tecnología, Nicolini detalló que si bien en otras ciudades del país usan Taser, Neuquén es la primera en tener el modelo 10 y aclaró que al usarlas con las cámaras corporales el sistema es uno de los primeros en Latinoamérica.

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Durante la jornada que se desarrolló en el Auditorio de Casa de Gobierno se realizó una demostración técnica a cargo del personal policial, donde se explicaron los protocolos de uso, alcances operativos y características de esta nueva tecnología.

El gobernador destacó que desde que comenzó la gestión, los tres poderes del Estado pudieron avanzar en muchos "temas importantes para la ciudadanía”. En este punto se refirió a “la sanción de leyes que tanto necesitaba la policía, la nueva ley orgánica, una ley de reiterancia y también el trabajo que se llevó adelante con la justicia para avanzar en la lucha contra el narcomenudeo”.

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El mandatario comentó que “la policía de Neuquén es honesta, honrada, trabajadora, dedicada, profesional y en permanente evolución, por eso podemos dar estos pasos”.

Los agentes de la policía “prestan atención al cuidado del ciudadano y lo hacen todos los días con mucha vocación por eso les doy las gracias y les digo que estamos comprometidísimos en seguir dotando a la policía de las herramientas que sean necesarias para la evolución en el combate del delito y la seguridad pública que tanto nos están pidiendo los ciudadanos del Neuquén”, manifestó Figueroa.