Ya tiene fecha: cuándo será la formulación de cargos a Luis Bertolini

Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), fue fijada la audiencia de formulación de cargos del intendente de Plottier, Luis Bertolini, y de otras dos personas.

Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), fue fijada la audiencia de formulación de cargos del intendente de Plottier , Luis Bertolini , y de otras dos personas. El requerimiento lo efectuó la fiscal del caso, Rocío Rivero, de la fiscalía de Delitos Económicos, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli .

Este martes, la Oficina Judicial informó al MPF que la fecha fijada es el próximo 13 de abril a las 11 de la mañana. El objetivo del MPF es formular cargos al intendente Luis Bertolini, a la subsecretaria de Hacienda del Municipio, Gladys Ramírez , y al titular de una empresa privada.

En la audiencia se formalizará la acusación contra las tres personas en el contexto de una investigación iniciada en enero de 2026, luego de una denuncia presentada ante el organismo.

Aniversario de Plottier - Bertolini (38) Claudio Espinoza

Dicha denuncia puso el foco en dos cuestiones: el dictado del decreto 646/25 por parte del jefe comunal, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025; y supuestas irregularidades en la contratación de una empresa privada para ejecutar obras públicas, en cuya integración societaria habría familiares de funcionarios municipales.

Los delitos investigados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Investigación

La Fiscalía inició la investigación contra Luis Bertolini luego de recibir una denuncia de una vecina que brindó detalles de la existencia de un decreto por el que el Ejecutivo municipal condonó tasas municipales a un barrio privado de la ciudad.

Esa misma vecina aportó datos sobre la contratación de parte de la Municipalidad de Plottier a una empresa privada, que el dueño sería un hijo de la subsecretaría de Hacienda, para que lleve adelante obras.

Aniversario de Plottier - Bertolini (12) Claudio Espinoza

En los últimos meses la Fiscalía llevó adelante varios allanamientos en la Municipalidad, en la casa de Bertolini, y en distintas sedes de las empresas investigadas.

Fue Vignaroli quien informó días atrás que habían secuestrado 180 expedientes en los que trabajaban para finalmente fijar la imputación.

"La información que pudimos recabar es contundente para formular cargos no sólo al intendente sino también a la secretaria de Hacienda y a un particular, el socio del hijo de la funcionaria, que entendemos como partícipe necesario para poder generar estas maniobras", había confirmado.

Suspensión

Esta imputación del intendente de Plottier podría terminar en la suspensión de Bertolini en su cargo, según la interpretación de la Carta Orgánica.

El artículo 79º dice que "cuando se imputare la comisión de un delito doloso al intendente, concejal/les, secretarios de gabinete, juez o secretario del Tribunal Municipal de Faltas o convencional municipal, su suspensión preventiva, procederá de pleno derecho, cuando el juez competente, interviniente en la causa, dictare el auto de procesamiento".

Luego ese artículo continúa: "Una vez producida sentencia firme condenatoria, su destitución procederá de pleno derecho. La absolución y el sobreseimiento definitivo de las autoridades mencionadas, las restituirá automáticamente en su cargo y en sus facultades. La suspensión preventiva será sin goce de dietas o haberes. Tanto la suspensión preventiva como la destitución definitiva de los mismos, será dispuesta por el Concejo Deliberante, en decisión adoptada por los dos tercios del total de sus miembros restantes, excluido el o los imputados".

Aniversario de Plottier - Bertolini (20) Claudio Espinoza

El propio Bertolini afirmó a LM Neuquén durante el acto del aniversario de la ciudad que recién cuando tenga una "sentencia firme" en su contra podría ser removido del cargo. Pero esa interpretación no es la misma para todos.

Si bien la concejala Malena Resa había dicho en esa jornada que no debía adelantarse a los tiempos de la justicia, su análisis de la carta orgánica era de que los concejales deberán analizar una posible suspensión del jefe comunal mientras dure la investigación.