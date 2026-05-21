El Gobierno convocó a una reunión y el gremio docente ATEN demora las medidas de fuerza

ATEN resolvió asistir al encuentro convocado por la ministra de Educación para el próximo martes. Si las respuestas no son satisfactorias podría haber paro.

El sindicato docente ATEN decidió postergar por el momento la definición de medidas de fuerza y esperar el resultado de una reunión convocada por el Gobierno provincial para el próximo martes.

La convocatoria oficial llegó el martes por la noche, horas antes del plenario de secretarios generales realizado este miércoles en Loncopué, donde se analizaron distintos incumplimientos del acta acuerdo firmada para este año y múltiples problemáticas que atraviesan las escuelas neuquinas.

La conducción gremial confirmó que participará del encuentro convocado por la ministra de Educación, Soledad Martínez , que se desarrollará en Casa de Gobierno. Sin embargo, el sindicato dejó abierta la posibilidad de avanzar con acciones directas si considera que las respuestas oficiales son insuficientes.

“Tenemos una convocatoria oficial para el martes con la ministra de Educación en Casa de Gobierno para el martes a la mañana. Vamos a asistir”, explicó la secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, a LM Neuquén.

plenario de aten

La dirigente sostuvo que el plenario resolvió “facultar a la comisión directiva provincial, en el caso de que no estén las respuestas esperadas o sean insuficientes, a convocar a medidas de acción directa”.

En las últimas semanas, ATEN venía denunciando públicamente incumplimientos del acuerdo firmado para 2026, además de problemas vinculados a infraestructura escolar, auditorías médicas, transporte y funcionamiento de proyectos educativos rurales.

El encuentro sindical se realizó este miércoles en Loncopué y contó con representantes de seccionales de toda la provincia: Andacollo, Añelo, Aluminé, Centenario, Cutral Co-Plaza Huincul, Chos Malal, El Huecú, El Chocón, Junín de los Andes, Las Lajas, Las Coloradas, Neuquén capital, Piedra del Águila, Picún Leufú, Plottier, Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar, Senillosa, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Zapala.

También participaron vocales gremiales y representantes en el Consejo Provincial de Educación (CPE) y del ISSN.

plenario de aten en loncopue

Según detalló el documento difundido por el sindicato, el plenario sesionó “bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia y en el nombre de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos a 50 años del Golpe de Estado”.

Durante la jornada, la secretaria general realizó un informe político sobre el estado de cumplimiento de distintos puntos del acta acuerdo 2026 aprobada por las asambleas docentes de toda la provincia. Allí se repasaron reclamos que el gremio considera pendientes y situaciones conflictivas en el sistema educativo neuquino.

Uno de los ejes centrales fue justamente la convocatoria realizada por el ministerio de Educación para el próximo martes, donde el Gobierno se comprometió a abordar varios de los planteos que habían sido expuestos públicamente por el sindicato durante una conferencia de prensa.

Los puntos que ATEN llevará a la reunión

Entre las principales demandas que el gremio resolvió presentar ante el Gobierno provincial aparecen distintos temas vinculados a condiciones laborales y funcionamiento institucional.

Uno de los reclamos centrales tiene que ver con el cumplimiento de los puntos pendientes de las mesas técnicas que forman parte del acta acuerdo 2026. Allí se incluyen pedidos relacionados con el CFP 39, partidas especiales para material didáctico en plantas de campamento y CEF, horas de extensión e investigación para los ISFD y la continuidad de las resoluciones 417 y 418.

Además, el sindicato reclamará por auditorías médicas “en tiempo y forma”, la implementación efectiva del boleto docente gratuito y la situación generada por la resolución 411/26.

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Otro de los puntos destacados del documento aprobado por el plenario fue la defensa de la llamada “Escuela Trashumante” de Huncal-Cajón Chico, un proyecto educativo rural que actualmente atraviesa una situación de incertidumbre.

“Estuvieron presentes en el plenario los docentes y directivos de las dos escuelas trashumantes, la primaria y la secundaria, porque uno de los puntos fundamentales es que no se cierre la trashumancia en la escuela”, explicó Mansilla.

En la resolución difundida este miércoles, ATEN manifestó una “defensa irrestricta e irrenunciable del derecho a la educación rural y los proyectos construidos histórica y colectivamente por las comunidades junto a maestros y profesores”.

También exigió que no se impulsen sumarios contra los directivos de la Escuela Primaria N°6 y el CPEM N°105 de Huncal.

Infraestructura y partidas escolares

La situación edilicia de las escuelas volvió a ocupar un lugar importante dentro de las discusiones del plenario. El sindicato incluyó en el temario que llevará al encuentro con el Gobierno los problemas de infraestructura en general que afectan a establecimientos de distintas localidades neuquinas.

Además, reclamará el pago en tiempo y forma de la movilidad docente y la plena vigencia de la resolución 166/19.

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Otro de los pedidos apunta al incremento de las partidas destinadas a refrigerio y comedor escolar, con actualización según la inflación. Desde hace tiempo, distintas comunidades educativas vienen señalando que los montos actuales resultan insuficientes frente al aumento sostenido de los costos de alimentos y servicios.

En paralelo, el gremio resolvió declarar al plenario “en estado de sesión permanente”, una herramienta que le permite mantener abierta la discusión y convocar rápidamente a nuevas definiciones según evolucione la negociación con el Ejecutivo.

Aunque por ahora no se anunció ningún paro, la posibilidad de un conflicto sigue latente. El plenario facultó formalmente a la comisión directiva provincial a convocar medidas de acción directa si considera que las respuestas del Gobierno no satisfacen los reclamos planteados.

Además de las cuestiones estrictamente educativas, el plenario también aprobó pronunciamientos políticos y de solidaridad. Entre ellos, el rechazo a la reforma laboral aprobada por el Congreso nacional, cuestionamientos a la reforma educativa impulsada por el Gobierno nacional y expresiones de apoyo a trabajadores de otras provincias en conflicto.

El documento también incluyó un repudio a la “respuesta represiva” del Gobierno boliviano encabezado por Rodrigo Paz Pereira y a la colaboración enviada por la administración del presidente Javier Milei.