Cierran las campañas en la UNCo, con un mar de fondo agitado y creciente incertidumbre

Hay casi 40 mil electores empadronados, que deberán elegir al nuevo rector entre las dos listas presentadas. Con su pronunciamiento pendiente, la Corte Suprema aumenta el suspenso por la Ley de Financiamiento.

Con un ojo en el inminente inicio de la vedad electoral, y con otro en la Corte Suprema de Justicia, las dos listas que competirán la semana que viene por el control del Rectorado de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) buscan captar la atención de los 37.756 empadronados en condiciones de votar.

La Corte Suprema mantiene todavía en suspenso una decisión que es vital para las universidades públicas: resolver una medida cautelar para destrabar 2,5 billones de pesos de la Ley de Financiamiento para las casas de estudios, votadas por el Congreso y que el gobierno se rehúsa a cumplir con el argumento de que no hay recursos para ese fin.

Docentes, afuera

La incertidumbre golpea de lleno en la UNCo. Entre 2024 y 2025 se presentaron 275 renuncias de docentes “por razones particulares”, la mayoría de las cuales se explican por el severo deterioro salarial.

De los casi 40 mil electores en los comicios del martes 26 y del miércoles 27, la mayor porción pertenece al claustro docente, por lo que buena parte de las propuestas electorales los tuvieron como destinatarios, en un momento donde no abundan los recursos disponibles.

Cualquiera de las dos fórmulas que resulte electa, la lista N° 1 que encabeza Christian Lopes como candidato a rector y Lorena Higuera como aspirante a vicerrectora (Futuro UNCo); o la lista N° 2 conformada por Carlos Espinosa como postulante a rector y Ana Basset a vicerrectora (Impulsar la UNCo), tendrá un acotado margen de maniobra para aumentar los créditos docentes en sus gestiones.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que agrupa a los rectores a nivel nacional, es el núcleo duro que enfrentó al gobierno de Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento y a éste deberán reportar las nuevas autoridades de la UNCo. En ese enclave aparecen diversas corrientes ideológicas, pero todas con una misma necesidad de recursos; eso explica el alto nivel de enfrentamiento con el líder libertario.

En menor medida el reparto del mapa electoral de la UNCo recae en el claustro estudiantil, graduados y no docentes, cuyos requerimientos varían, aunque dependen de la disponibilidad de partidas.

La campaña para las dos listas no ha sido sencilla. En estas horas están terminando de recorrer las 17 unidades académicas, distribuidas en Neuquén y Río Negro. El tiempo para convencer a los indecisos se termina el domingo a las 10 de la mañana.

Cuál será el impacto de las movilizaciones

El nivel de concurrencia a las urnas determinará si las numerosas movilizaciones que tuvieron las últimas convocatorias de protesta se confirma en los cuartos oscuros.

SFP_Marcha-UNCo-(6).jpg Sebastián Fariña Petersen

Un indicador llamativo de estas elecciones en la UNCo es la presentación de listas únicas en las pujas para los decanatos, como Humanidades, Informática, Ciencias Agrarias, Economía y Administración, Ingeniería, Ciencias de la Educación y Psicología, Ciencias Médicas, Ciencias Marinas, Centro Regional Universitario San Martín de los Andes, Centro Regional Universitario Bariloche y Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur.

El mar de fondo en el difícil presente de las universidades nacionales se vio sacudido aún más en las últimas horas por la clase que el presidente Milei ofreció en la privada Universidad de San Andrés.

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Ese acontecimiento no deja de ser una fuerte puesta en escena del desinterés presidencial por la educación superior pública, tal como lo dejó en claro, una vez más, en la víspera de la última marcha federal con un nuevo recorte al sector.