Buscan al conductor de una camioneta que atropelló a una adolescente en Centenario y escapó

La joven de 16 años volvía de educación física en bicicleta cuando fue embestida. La familia pide ayuda para identificar al conductor.

Una adolescente de 16 años fue atropellada por una camioneta mientras circulaba en bicicleta por el barrio Vista Hermosa de Centenario y ahora buscan al conductor, que escapó del lugar sin asistirla. La familia ya preparaba la denuncia para que se investigue el caso.

El hecho ocurrió el martes cerca de las 18 en la esquina de Cuba y Alfredo Palacios. Según relató la madre de la joven, la adolescente regresaba de una clase de educación física cuando fue impactada por una camioneta que sería una Renault Oroch. Tras el choque, el conductor continuó su marcha y se dio a la fuga.

A pesar del golpe, la joven logró reincorporarse por sus propios medios y llegar hasta su vivienda. Luego, sus familiares la trasladaron al Hospital Dr. Natalio Burd, donde fue atendida por un fuerte golpe en la cabeza y raspones en las piernas.

En el centro de salud le colocaron suero y le realizaron estudios para descartar heridas de mayor gravedad. Después de varias evaluaciones médicas, recibió el alta, aunque durante la noche continuaba con fuertes dolores en distintas partes del cuerpo, especialmente en una rodilla y en la zona de la sien.

El ladrón fue asistido por los médicos del hospital Natalio Burd.

La madre de la joven indicó que el vehículo involucrado sería conducido por un hombre adulto mayor. Además, señaló que la familia iba a radicar la denuncia tanto en la Comisaría 52 como en Tránsito Villa Obrera para intentar identificar al responsable.

Mientras avanza la presentación judicial, los familiares pidieron colaboración a vecinos y personas que hayan pasado por el sector en ese horario. También solicitaron que quienes tengan cámaras de seguridad domiciliarias revisen las imágenes para intentar obtener datos de la camioneta o del conductor que escapó tras el impacto.

Por estas horas, la familia espera que algún testimonio o registro de cámaras permita avanzar en la identificación del vehículo involucrado.

Patrullero policia de Neuquén Centenario.jpg La Policía de Centenario tiene un arduo trabajo.

Otro conductor que chocó y se dio a la fuga

Un fuerte accidente de tránsito dejó como saldo tres vehículos dañados, además de un conductor que se dio a la fuga tras el impacto, el pasado martes 5 de mayo a las 6:58 sobre calle Carlos H. Rodríguez, en el tramo comprendido entre Salta y Santiago del Estero.

El siniestro involucró a varios vehículos y generó importantes daños materiales, aunque hasta el momento no trascendieron datos oficiales. La mecánica del choque todavía no fue detallada en profundidad, más allá de los videos que circularon por las redes sociales. Sin embargo, el episodio generó preocupación entre quienes transitan habitualmente por esa zona céntrica.

Tras el impacto, el conductor aparentemente responsable del siniestro decidió retirarse del lugar, lo que motivó la intervención de las autoridades para intentar determinar lo ocurrido y dar con el responsable. Este tipo de situaciones no solo complica la reconstrucción del hecho, sino que también puede derivar en sanciones más graves.

Chocó tres autos en pleno centro y se dio a la fuga

Como se puede observar en las imágenes difundidas por el mismo medio, el choque provocó fuertes daños materiales en el auto que recibió el impacto directo, mientras que otros dos recibieron abolladuras más leves.

Según constató LM Neuquén, el auto que sufrió mayores daños aún permanecía estacionado sobre la calle Carlos H. Rodríguez este lunes cerca de las 18.