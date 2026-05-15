Un taxi hasta la parada: el drama de los usuarios de colectivos Centenario - Neuquén

Los usuarios deben trasladarse hasta las primeras paradas para conseguir lugar en los colectivos. Piden más frecuencia en las horas pico.

Los vecinos de Centenario que viajan a diario a Neuquén tienen cada vez más complicaciones para hacer sus traslados en transporte público. Las bajas temperaturas, el tránsito creciente y una reducción en la frecuencia de colectivos los motivan a tomar medidas extremas, como moverse en taxi y de madrugada hasta las primeras paradas de la línea con el único fin de conseguir un asiento o un lugar parados dentro de las unidades.

Carolina, una usuaria del transporte de colectivos en Centenario, dio detalles de la situación difícil que afrontan cada jornada, y que se complicó todavía más con la llegada de las bajas temperaturas. Cientos de personas esperan de noche y bajo el clima cada vez más frío por la llegada del colectivo que, ante la saturación del sistema, suele pasar de largo sin levantarlos.

"Antes pasaban, en total, siete colectivos entre las 6:50 y las 7:30; ahora solamente pasan tres. Obviamente, esta reducción afecta a muchísimas personas, ya que gran parte de la población trabaja o estudia en la capital", explicó Carolina a LM Neuquén.

La necesidad de tener una fuerte frecuencia de colectivos en ese horario responde a la lógica de las horas pico. La mayoría de los usuarios se trasladan a la capital para estudiar o trabajar, con un esquema de asistencia que los lleva a querer moverse todos en una ventana de pocos minutos.

SFP Transito vehicular autos vehiculos Centenario Rotonda ruta 7 (9) Sebastián Fariña Petersen

"En las primeras tres paradas del recorrido en Centenario, el colectivo ya se llena por completo. En total, hace 26 paradas hasta llegar a Ruta 7, pero de esas 26 solo logra detenerse en cuatro o cinco; después pasa de largo en todas las demás", dijo sobre la decisión que toman los choferes al notar que el vehículo ya está abarrotado de pasajeros y que es imposible subir a más usuarios.

"En las paradas se acumula gente desde las 6:30 de la mañana, con bajas temperaturas, esperando que algún colectivo los levante", dijo y agregó que suele observar a adultos mayores o niños, que pasan mucho frío mientras esperan por una unidad para hacer el traslado.

"Muchas personas esperan más de una hora, pero ningún colectivo frena porque todos vienen explotados de pasajeros que prefieren ir hasta las primeras paradas para asegurarse un lugar. ¿Cómo hacen eso? Se toman taxis o un Uber para llegar hasta esas paradas y recién ahí poder subir al colectivo", afirmó.

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La maniobra no apunta sólo al interés de conseguir un asiento para viajar más cómodos hacia Neuquén capital. Según Carolina, muchos lo hacen para garantizarse el traslado y no tener que esperar otra unidad, que los fuerza a llegar tarde.

Un costo extra para no llegar tarde

"Imaginate lo que significa: pagar un taxi solamente para después tomarte un colectivo y llegar medianamente a tiempo al trabajo", se lamentó.

Con esta carga adicional, los usuarios deben pagar mucho más para hacer los traslados diarios a sus lugares de trabajo. En ese contexto, se anunció una nueva suba del valor del boleto de colectivo, lo que complica aún más la situación de los viajeros que combinan el transporte público con un taxi para llegar hsta la primera parada y conseguir lugar.

"Ese gasto extra se suma al ya elevado costo del boleto, que actualmente sale $3.998. Por día, una persona gasta más de $7.000 en transporte público y, en promedio, alguien que trabaja de lunes a viernes en Neuquén termina gastando más de $160.000 por mes, sin contar taxis o Uber", dijo Carolina.

SFP Transito vehicular autos vehiculos Centenario Rotonda ruta 7 (4) Sebastián Fariña Petersen

"Es una suma de dinero que no se justifica por el pésimo servicio que brinda la empresa Pehuenche, que además no responde a las demandas de la ciudadanía", arremetió.

Preocupada por la situación, la vecina se acercó a la Municipalidad para saber si el gobierno local estaba al tanto del problema y podían brindarle una solución.

"Ante mis dudas sobre si realmente quitaron frecuencias del recorrido Centenario–Neuquén para destinarlas a estas nuevas ramas del servicio, le consulté a Benito Torres, secretario de Transporte de la ciudad. Me respondió que no tenía esa información y que no estaba al tanto de lo que ocurría en las horas pico de la mañana", dijo.

"Él me derivó a hablar con la administración de la empresa Pehuenche, pero nunca obtuve respuesta de su parte", agregó.

Un problema que crece

Carolina decidió publicar una carta abierta porque no obtuvo respuestas de la empresa y consideró que ni el intendente Esteban Cimolai ni su gabinete estaban al tanto de la situación que viven los usuarios de colectivo que necesitan trasladarse a diario a Neuquén capital.

"Centenario es una ciudad donde sólo duerme la gente, es mucha la gente afectada porque la mayoría trabajamos en Parque Industrial o Neuquén capital. Y los demás trabajan en Vaca Muerta y los pasan a buscar de las empresas", relató.

Según sus cálculos, en cada parada se reúnen cerca de 20 personas en el horario pico para esperar el colectivo que, en muchas ocasiones, no los lleva. "Los choferes dicen que no deberían llevar gente parada porque no tienen los seguros para eso, y en cada unidad van unas 23 personas sentadas, la mayoría se queda afuera", se lamentó.