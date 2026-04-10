Centenario puso en marcha su primer Boleto Estudiantil Gratuito: cómo acceder y los requisitos

El beneficio alcanza a estudiantes de nivel primario, secundario y terciario que residan y estudien en la ciudad, con hasta 60 viajes mensuales sin costo.

La Municipalidad de Centenario puso en marcha el Boleto Estudiantil Gratuito Centenario (BEGCE), una política pública que garantiza por primera vez el acceso gratuito al transporte urbano para estudiantes que cursan dentro de la ciudad.

El programa, respaldado por la Ordenanza N° 10.227/2025 y el Decreto N° 0353/2025, busca asegurar la igualdad de oportunidades y fortalecer la permanencia en el sistema educativo, eliminando una de las principales barreras económicas para las familias.

El beneficio alcanza a estudiantes de nivel primario, secundario y terciario —de instituciones públicas y privadas— que residan y estudien en Centenario , y cubre hasta 60 viajes mensuales en el transporte urbano de lunes a viernes durante el ciclo lectivo, en todos los turnos (mañana, tarde, doble y nocturno). Además, los alumnos de nivel inicial tampoco pagan el boleto si viajan con guardapolvo.

Presentación oficial del programa

La presentación oficial se realizó este jueves en las escalinatas del Palacio Municipal, con la presencia del intendente Esteban Cimolai, el director provincial de Transporte, Juan Alberto Ciarrocca, concejales de la ciudad y representantes del gremio ATEN. Durante el acto también se exhibieron las nuevas unidades de transporte de la empresa Pehuenche, que estarán destinadas a la implementación del sistema.

Desde el municipio destacaron que se trata de un avance significativo, ya que por primera vez se asume el costo total del transporte estudiantil dentro del ejido urbano. Hasta ahora, la normativa provincial vigente solo contemplaba el tramo interurbano Centenario–Neuquén, dejando sin cobertura a quienes se trasladaban exclusivamente dentro de la localidad.

“Un día histórico para la ciudad”

El intendente Esteban Cimolai definió la puesta en marcha del Boleto Estudiantil Gratuito como “un día histórico, sin precedentes”, y aseguró que la medida era “una materia pendiente con los jóvenes, adolescentes y niños de la localidad”.

En ese sentido, sostuvo que garantizar el acceso gratuito al transporte público “tiene que ver con brindar más oportunidades y estar mucho más cerca de la gente”, especialmente en un contexto económico complejo.

intendente centenario Esteban Cimolai

Además, destacó el momento en que los estudiantes comenzaron a utilizar el beneficio: “Hoy esos chicos que venían pagando su boleto, al pasar la tarjeta les salió a costo cero. Eso es algo muy importante, algo que nos llena el alma y nos hace redoblar esfuerzos”.

Cómo acceder al boleto gratuito

El beneficio comenzó a regir desde el jueves 9 de abril. Según informaron desde el municipio:

Los estudiantes que ya cuentan con su tarjeta escolar 2026 (unos 400 según padrón) tienen la tarifa cero activada automáticamente, sin necesidad de realizar trámites.

Quienes aún no la posean pueden gestionarla de manera presencial en las oficinas de Pehuenche, ubicadas en Ingeniero Ballester 260, de lunes a viernes de 7 a 14, presentando la documentación requerida.

La tarjeta se entrega en el momento con el beneficio aplicado.

En caso de contar con saldo en tarjetas anteriores, se puede realizar la migración en las oficinas de la empresa.

La implementación del BEGCE marca el inicio del sistema de transporte estudiantil gratuito dentro de Centenario, con cobertura para los viajes urbanos durante el ciclo lectivo.

Requisitos

Para acceder al beneficio, los estudiantes deberán presentar:

DNI vigente con domicilio en Centenario (o constancia en trámite si fue extraviado).

Certificado de alumno regular vigente emitido por el establecimiento educativo del beneficiario.

Esquema de vacunación completo.

Para nivel terciario: acreditación de domicilio.

Condiciones de uso

La tarjeta es personal e intransferible y se adapta a la modalidad de cursada de cada estudiante. La primera emisión es gratuita, mientras que su reposición por pérdida o robo tendrá costo a cargo del beneficiario.

Los estudiantes de nivel superior deberán renovar la documentación al finalizar el primer cuatrimestre para mantener el beneficio.

Para mayor información, se encuentra disponible la línea de atención de Pehuenche: 299 4025596, de lunes a viernes de 9 a 17 horas.