Se entregó el boleto estudiantil gratuito y los kits escolares en la EPEA: ahora se retiran en la Municipalidad

El municipio entregó el beneficio a jóvenes que estudian fuera de la ciudad. Incluye transporte y materiales adaptados a la formación agrotécnica.

María Pasqualini fue personalmente a realizar las entregas en la EPEA.

La Municipalidad de Neuquén avanzó con la entrega del boleto estudiantil gratuito y kits escolares a estudiantes que cursan en la Escuela Provincial de Educación Agrotécnica ( EPEA ) de Plottier, una institución elegida por jóvenes de la capital que optan por una orientación educativa que no se dicta en la ciudad.

La entrega se realizó en las últimas horas y estuvo destinada a alumnos con domicilio en Neuquén capital que diariamente deben trasladarse hasta el ejido de Plottier para asistir a clases. La iniciativa forma parte de las políticas educativas locales que buscan acompañar la trayectoria escolar de los estudiantes , especialmente en aquellos casos donde la oferta educativa implica movilidad interurbana.

Los beneficiarios recibieron tanto el boleto estudiantil neuquino, que cubre los traslados, como kits escolares especialmente adaptados a la modalidad agrotécnica. Se trata de estudiantes que eligen una terminalidad específica vinculada al ámbito rural, lo que implica no solo un cambio en el contenido educativo, sino también en las herramientas necesarias para cursar.

Desde el municipio explicaron que, a diferencia de otros establecimientos, los kits escolares entregados en este caso presentan características particulares acordes a la formación técnica que reciben los alumnos.

Entrega de boleto estudiantil gratuito y kits escolares en la EPEA (1)

Además de la mochila y los útiles tradicionales de nivel secundario, se incorporó indumentaria específica para las prácticas. En lugar del guardapolvo azul habitual, los estudiantes recibieron bombachas de campo, prenda utilizada en los talleres y actividades propias de la orientación agrotécnica.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, destacó que este acompañamiento busca garantizar igualdad de oportunidades para quienes eligen este tipo de formación, pese a que deben trasladarse fuera de la ciudad para cursar.

Más de 40 mil kits entregados

Con esta entrega, el municipio completó la distribución de kits escolares correspondiente a este año, superando los 40.000 en total. La iniciativa alcanza a estudiantes de distintos niveles educativos y se complementa con otros programas de acompañamiento.

En paralelo, continúa la implementación del boleto estudiantil neuquino, que permite a miles de alumnos acceder al transporte público para asistir a clases.

Entrega de boleto estudiantil gratuito y kits escolares en la EPEA (2)

Entrega en distintos puntos educativos

Las autoridades informaron que la distribución del boleto estudiantil no se limita a la EPEA, sino que se desarrolla de manera simultánea en distintos espacios educativos.

Actualmente, el beneficio también se está entregando en el Instituto Vaca Muert a, así como en institutos terciarios y universidades públicas y privadas de la ciudad.

Según las proyecciones oficiales, durante este año se espera superar los 50.000 beneficiarios del boleto estudiantil en Neuquén capital.

Entrega de boleto estudiantil gratuito y kits escolares en la EPEA (3)

Dónde retirar en caso de ausencia

Desde la Municipalidad indicaron que aquellos estudiantes que no pudieron asistir al acto de entrega podrán retirar tanto el kit escolar como la tarjeta del boleto estudiantil en el edificio municipal.

El punto de retiro está ubicado en el cuarto piso de la Municipalidad de Neuquén, donde se continuará con la entrega para garantizar que todos los beneficiarios accedan al programa.

Las autoridades remarcaron que estas políticas forman parte de una estrategia de acompañamiento sostenido a la población estudiantil, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación y promover la continuidad de las trayectorias escolares en la ciudad.