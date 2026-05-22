Municipales de Neuquén firmaron el acuerdo salarial: de cuánto será el aumento

La Municipalidad rubricó el nuevo acuerdo de recomposición salarial con el sindicato Si.Tra.Mu.Ne. Tendrá vigencia hasta abril de 2027.

La Municipalidad firmó un nuevo acuerdo de recomposición salarial con el sindicato Si.Tra.Mu.Ne , que tendrá vigencia hasta abril de 2027 y garantizará la actualización automática de los salarios de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de incorporar incrementos escalonados para recomponer los haberes de los trabajadores municipales.

El secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Martín Hurtado, explicó que el convenio completa el acuerdo salarial firmado el año pasado y recordó que el primer trimestre de 2026 ya se había liquidado con la actualización correspondiente a enero, febrero y marzo, percibida con los haberes de abril.

“Después de largas reuniones y negociaciones logramos obtener un nuevo acuerdo hasta el mes de abril del año que viene”, señaló Hurtado, quien remarcó que el objetivo central es sostener el poder adquisitivo de los trabajadores municipales frente al contexto inflacionario.

“Hoy finalizamos con este acuerdo salarial, que es producto de todo ese diálogo con Si.Tra.Mu.Ne, y en este acuerdo salarial seguimos resaltando el mantenimiento del IPC, la actualización automática y el diálogo permanente con el sindicato”, Juan Martín Hurtado. “Hoy finalizamos con este acuerdo salarial, que es producto de todo ese diálogo con Si.Tra.Mu.Ne, y en este acuerdo salarial seguimos resaltando el mantenimiento del IPC, la actualización automática y el diálogo permanente con el sindicato”, Juan Martín Hurtado.

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Por su parte, el secretario general de Si.Tra.Mu.Ne, Luis Ríos, valoró la predisposición de la gestión y destacó que lo más importante del acuerdo es “mantener el índice del IPC”. Además, aseguró que “es un buen acuerdo”. Y agradeció a la gestión del intendente Mariano Gaido: “Lo que más valoro es que siempre se interesaron en la estabilidad de los trabajadores y de sus familias”.

Cómo es el acuerdo salarial con los municipales

Hurtado detalló que continuará vigente el mecanismo de actualización trimestral por IPC. La variación de abril, mayo y junio impactará en los haberes de julio; la de julio, agosto y septiembre se aplicará en octubre; y la correspondiente a octubre, noviembre y diciembre se liquidará en enero.

Además, el acuerdo incorpora una recomposición adicional del 11 por ciento, distribuida en distintas etapas: un 3 por ciento en junio, otro 3 por ciento en septiembre, un 3 por ciento en noviembre y un 2 por ciento en enero.

“De esta manera completamos el IPC para sostener la variación inflacionaria y además incorporamos este 11 por ciento para actualizar o recomponer los haberes de los trabajadores”, expresó el secretario.

Protesta de Sitramune (1).JPG Claudio Espinoza

Hurtado recordó que durante el año pasado también se había firmado un convenio similar, que incluyó una recomposición salarial adicional del 11 por ciento.

El funcionario indicó además que este acuerdo salarial se complementa con otras medidas impulsadas por el municipio, como la recategorización de trabajadores, los pases a planta permanente para empleados con más de tres años de antigüedad y desempeño favorable, y la incorporación de nuevo equipamiento para distintas áreas operativas.

Entre las inversiones realizadas mencionó la compra de camiones, la puesta en funcionamiento de la planta de asfalto y la incorporación de camiones cisterna para el servicio municipal de distribución de agua potable, que actualmente se presta con personal municipal.

“Todo esto surge del diálogo con los trabajadores y con el sindicato, que fue construyendo este acuerdo”, concluyó Hurtado.