Piden sumariar a trabajadores de un dispositivo de salud mental

Fueron las autoridades del Ministerio de Salud las que pidieron sumariar a tres trabajadores de una casa convivencial tras denuncias de violencia.

El Ministerio de Salud de Neuquén solicitó la apertura de un sumario administrativo contra tres trabajadores de la casa convivencial “ Ana María Firman ”, un dispositivo comunitario destinado a pacientes de salud mental en proceso de externación.

La medida fue impulsada luego de una serie de episodios de tensión, acusaciones de violencia institucional y presuntas irregularidades ocurridas durante una intervención oficial para reorganizar el funcionamiento del espacio.

Según informó la oficina de prensa de la cartera sanitaria, el conflicto se originó el martes pasado cuando equipos de conducción de la Región Confluencia, junto a autoridades del Ministerio de Salud, se presentaron en el establecimiento para avanzar en una reorganización interna. La decisión había sido tomada debido a que el dispositivo se encontraba sin una persona referente a cargo.

Ministerio de salud

Desde Salud señalaron que el objetivo de la intervención era ordenar el funcionamiento de la casa convivencial y fortalecer el acompañamiento a las personas usuarias del dispositivo. Sin embargo, aseguraron que la respuesta de parte del personal fue “de hostilidad abierta y violencia”.

De acuerdo con los informes elevados por las autoridades intervinientes, los trabajadores involucrados se negaron a participar de una reunión convocada para abordar la situación, además de insultar y descalificar a quienes se encontraban presentes. También rechazaron a la nueva referente designada para el hogar y, según el comunicado oficial, frustraron por completo el desarrollo de la jornada laboral.

La dirección de Salud Mental Comunitaria calificó lo sucedido como “situaciones de violencia verbal e institucional”, y remarcó que uno de los aspectos más preocupantes fue que, mientras se desarrollaba el conflicto, los residentes del lugar quedaron desatendidos.

Dispositivo de salud mental

La casa convivencial “Ana María Firman” funciona como un espacio de acompañamiento para personas con padecimientos mentales que atraviesan procesos de externación. Se trata de usuarios que, luego de haber pasado por internaciones o tratamientos prolongados, avanzan hacia una vida más autónoma dentro de la comunidad.

Desde el ministerio destacaron que estos dispositivos forman parte de la política provincial de salud mental comunitaria y que no deben entenderse como espacios de internación. Su objetivo principal es acompañar el egreso sustentable de las personas usuarias y garantizar condiciones para que puedan desarrollar una vida independiente con apoyos adecuados.

El presupuesto provincial incluye partidas específicas para ser destinadas a Salud Mental. El presupuesto provincial incluye partidas específicas para ser destinadas a Salud Mental.

En ese marco, explicaron que la intervención realizada buscaba fortalecer el funcionamiento institucional de la casa convivencial y mejorar la articulación con otros sectores de salud de la región.

El comunicado oficial agregó que la situación se agravó al día siguiente. Según indicaron, durante la mañana de ayer se produjo una nueva escalada de tensión cuando se impidió el ingreso al establecimiento. De acuerdo con la versión difundida por la cartera sanitaria, se cerraron todas las puertas del inmueble y se obstaculizó el normal desarrollo del trabajo de las profesionales que debían continuar con las tareas de reorganización.

A raíz de estos episodios, el ministerio resolvió solicitar la apertura de un sumario administrativo contra tres trabajadores del dispositivo, con el objetivo de determinar responsabilidades y evaluar posibles sanciones.

Además, se avanzará en una reorganización integral del funcionamiento de la casa convivencial. Las autoridades sanitarias sostuvieron que el acompañamiento a estos espacios resulta fundamental en una política pública que consideran “incipiente” y que busca consolidar un modelo de atención basado en la integración comunitaria y la desinstitucionalización.

En ese sentido, explicaron que la intervención en el dispositivo perseguía tres objetivos concretos: revisar los planes de acción individuales de las personas usuarias, acompañar los procesos de egreso y nuevas admisiones, y fortalecer la articulación con los efectores del área programática responsables de garantizar los tratamientos y seguimientos.