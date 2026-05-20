Preocupación en San Martín de Los Andes por un fuerte incendio en la Ruta 40

Las llamas avanzaron durante la madrugada debajo de infraestructura eléctrica clave y obligaron a interrumpir preventivamente el suministro.

Un importante incendio se desató la Ruta 40. Foto: Bomberos Voluntarios de San Martín de Los Andes.

Un importante incendio de restos vegetales generó preocupación durante la madrugada de este miércoles en cercanías del barrio Cordones del Chapelco, en San Martín de los Andes. Las llamas se desataron sobre la Ruta Nacional 40 , a la altura del kilómetro 2223.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de la localidad cordillerana, el alerta fue recibido a las 3:46 de la madrugada a través del Comando Radioeléctrico de la Policía del Neuquén, que reportó un incendio de restos vegetales en inmediaciones de la ruta.

De inmediato fueron convocados efectivos de ambas dependencias de Bomberos Voluntarios de la ciudad y se despacharon varias unidades hacia el lugar para contener el avance del fuego.

Un enorme acopio de ramas en llamas

Al arribar a la zona, las dotaciones constataron que el incendio afectaba “un importante acopio de ramas producto de poda de pino, de aproximadamente 60 por 60 metros”, según detallaron desde la institución.

Incendio Ruta 40 San Martín

El material combustible se encontraba acumulado cerca de la banquina de la Ruta 40 y presentaba “fuego generalizado”, una situación que demandó un amplio despliegue operativo durante varias horas de trabajo.

Las dimensiones del acopio y la intensidad de las llamas generaron preocupación debido a la cercanía con infraestructura considerada estratégica para la ciudad.

Cortaron la luz por seguridad

De acuerdo con la información brindada por Bomberos Voluntarios, el incendio se desarrollaba “debajo de infraestructura considerada vital para nuestra ciudad”, motivo por el cual fue necesaria la intervención del EPEN.

Como parte del operativo preventivo, personal del organismo provincial realizó un corte del suministro eléctrico para garantizar la seguridad de los equipos que combatían el fuego y evitar posibles daños sobre las instalaciones.

La medida permitió que las tareas pudieran desarrollarse con menor riesgo para los brigadistas y el resto de los trabajadores afectados al operativo.

Cómo fue el operativo para apagar las llamas

Para abastecer de agua a las unidades, los equipos establecieron un punto de carga en un arroyo ubicado sobre el Callejón de Creide, camino al barrio Ruca Hue.

Incendio Ruta 40 San Martín (2)

Desde allí se organizó la logística necesaria para sostener el combate contra el fuego durante la madrugada y parte de la mañana.

En el lugar trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios junto a personal de Protección Civil, Policía de Tránsito y EPEN.

Luego de varias horas de trabajo, finalmente el incendio logró ser controlado y extinguido completamente, sin que se registraran personas heridas.

El pedido de Bomberos a la comunidad

Tras el operativo, desde Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes remarcaron la importancia de extremar cuidados con la disposición de residuos vegetales para evitar este tipo de situaciones.

En ese sentido, solicitaron a la comunidad “realizar una correcta disposición de los residuos vegetales, evitando acumulaciones de material combustible que puedan generar incendios y poner en riesgo vidas, bienes e infraestructura esencial para nuestra ciudad”.

El episodio volvió a poner en foco los riesgos que implica la acumulación de restos de poda y material seco, especialmente en sectores cercanos a rutas e infraestructura crítica.