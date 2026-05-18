Un nene de 6 años y una mujer murieron atrapados por el fuego: hay dos personas en estado crítico

La Justicia intenta determinar cómo se originó el fuego que avanzó rápidamente por toda la propiedad. Cuál es la principal sospecha.

El incendio destruyó gran parte de la vivienda ubicada en la localidad cordobesa de Saldán y dejó dos víctimas fatales.

En la localidad cordobesa de Saldán, un incendio destruyó gran parte de una vivienda y dejó como saldo la muerte de un nene de 6 años y una mujer de 47. Además, otras dos personas sufrieron graves heridas y permanecen internadas en estado crítico.

El dramático episodio ocurrió minutos antes de las 18 horas del domingo, en una casa ubicada sobre calle Eva Perón al 200, en el barrio Luis de Tejeda. Por causas que todavía son investigadas, las llamas avanzaron rápidamente dentro de la vivienda y atraparon a las personas que se encontraban en el lugar.

Según informaron fuentes policiales y medios locales, las víctimas fatales fallecieron dentro de la propiedad mientras trabajaban los equipos de emergencia. El fuego consumió buena parte de la estructura antes de ser controlado por los bomberos.

Cómo fue el incendio fatal que dejó dos muertos

El fuego comenzó en el interior de la vivienda ubicada en barrio Luis de Tejeda, en la localidad de Saldán. Vecinos de la zona alertaron rápidamente a la Policía y a los bomberos después de observar humo y llamas saliendo desde el interior de la casa.

incendio El incendio destruyó gran parte de la vivienda ubicada en la localidad cordobesa de Saldán y dejó dos víctimas fatales.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, el incendio ya se encontraba muy avanzado y afectaba distintos sectores de la propiedad. Bomberos y policías trabajaron en el rescate de las personas atrapadas y en el control de las llamas para evitar que el fuego se extendiera hacia viviendas cercanas.

Dos personas quedaron internadas en estado crítico

Además de las víctimas fatales, una jubilada de 86 años y un hombre de 44 resultaron gravemente heridos. De acuerdo con la información difundida por medios cordobeses, ambos sufrieron quemaduras de consideración y complicaciones derivadas de la inhalación de humo.

El hombre fue trasladado inicialmente al Hospital Pronta Atención Cura Brochero. Allí le diagnosticaron intoxicación por monóxido de carbono y luego decidieron derivarlo al Instituto del Quemado debido a la gravedad de las lesiones.

incendio3 Bomberos y policías trabajaron durante varios minutos para controlar el incendio y asistir a las personas atrapadas dentro de la casa.

La mujer de 86 años también quedó internada en estado crítico mientras recibe asistencia médica. Las autoridades todavía no difundieron oficialmente la identidad de las víctimas fatales ni de los sobrevivientes.

Investigan qué provocó el fuego

Después de controlar el incendio en Córdoba, las autoridades comenzaron una investigación para determinar cómo se originaron las llamas. Peritos trabajarán sobre la estructura dañada para intentar establecer si existió una falla eléctrica, un desperfecto doméstico u otra causa accidental.

Por el momento no trascendieron hipótesis oficiales sobre el inicio del fuego. La causa quedó bajo investigación judicial y se espera que en las próximas horas se conozcan los primeros resultados de las pericias realizadas en la vivienda.

Un incendio consumió un dúplex: una madre y sus dos hijos debieron ser hospitalizados

Un incendio de grandes proporciones afectó a una vivienda ubicada en la parte posterior de un terreno ubicado en las calles Olta y Domene del barrio Don Bosco II. Como consecuencia, sus habitantes, una madre con sus dos hijos adolescentes debieron ser trasladados al Hospital Bouquet Roldán por inhalación de humo.

incendio- vivienda- dúplex- Don Bosco- 1 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

A primera hora de la tarde, una densa y oscura columna de humo se dejaba en buen parte del Bajo neuquino. Para poder extinguir el fuego y enfriar las paredes demandó una gran tarea por parte de Bomberos de la Policía de la Provincia.

“Se produjo un incendio en una vivienda de dos plantas, un dúplex, con cinco ambientes, ubicada en la calle Olta. Intervino personal del Cuartel Dos, Gregorio Álvarez, y del Cuartel Central de bomberos, utilizando recursos humanos e hídricos”, detalló el comisario Martín Corzo a LM Neuquén.