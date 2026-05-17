Se realizará una inversión de más de 500 millones de pesos para Bomberos de la provincia

El objetivo será que bomberos de Neuquén puedan desempeñar tareas de riesgo en mejores condiciones y con mejor equipamiento.

Para fortalecer las condiciones de trabajo y seguridad del personal que interviene en tareas de prevención, control y extinción de incendios, la provincia de Neuquén autorizó el llamado a licitación pública para la adquisición de equipos estructurales destinados a la Dirección Bomberos , dependiente de la Jefatura de Policía.

Mediante el decreto 655/2026, quedó oficializada la licitación con una inversión prevista asciende a 582.394.000 pesos y será financiada con partidas correspondientes al Fondo de Reequipamiento Policial. El decreto fue firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini .

Esta compra contempla equipamiento destinado tanto al personal operativo actual como a futuros agentes técnicos bomberos egresados, además de la reposición de elementos en distintas unidades de la provincia, de acuerdo a la norma legal.

El objetivo es garantizar mejores condiciones de protección para las divisiones de bomberos que desempeñan tareas de alto riesgo en distintos puntos del territorio neuquino.

bomberos

El decreto también aprueba el modelo de pedido de presupuesto y el pliego de bases y condiciones particulares que regirán el proceso licitatorio. Asimismo, faculta a la División Contrataciones del Departamento Finanzas de la Dirección Administración de la Jefatura de Policía a establecer la fecha, hora y lugar para la apertura de sobres y a conformar la Comisión de Preadjudicación.

Cuánto cuesta vestir a los bomberos voluntarios en Neuquén

Hay una inversión millonaria en equipamiento indispensable para proteger su vida en situaciones extremas. En Neuquén, vestir de manera completa y adecuada a un integrante del cuerpo activo cuesta actualmente alrededor de 7.000 dólares, una cifra que refleja el enorme esfuerzo económico que deben afrontar los cuarteles para garantizar intervenciones seguras.

Desde Bomberos Voluntarios de Centenario explicaron que no se trata de un gasto accesorio, sino de una necesidad fundamental para preservar la integridad física del personal que ingresa a escenarios donde las temperaturas extremas, el humo tóxico y el derrumbe de estructuras son riesgos permanentes.

"El recurso más importante que tenemos es la gente y por eso no se puede ahorrar en seguridad", sostuvo el jefe del cuerpo activo, Patricio Álvarez, en diálogo con LU5.

bomberos neuquen

El detalle del equipamiento necesario para un solo bombero impacta por sus valores. Un casco apto para incendios estructurales cuesta cerca de 600 dólares, mientras que el traje completo -chaqueta y pantalón ignífugos- tiene un valor de entre 1.500 y 2.000 dólares, según la calidad y procedencia. A ello se suman los guantes especiales, cotizados entre 150 y 200 dólares, y las botas, cuyo precio ronda otros 160 a 200 dólares.

Sin embargo, el elemento más costoso es el equipo de respiración autónoma, es decir, el tanque de aire que los bomberos utilizan en ambientes donde no hay oxígeno respirable o existe presencia de humo y gases tóxicos. Cada uno de esos dispositivos cuesta actualmente entre 4.500 y 5.000 dólares.