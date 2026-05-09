Figueroa anunció una inversión de 250 millones de dólares para el Alto Neuquén: "La mayor obra vial de la historia de esta provincia"

En el 116° aniversario de El Cholar, el gobernador habló del ambicioso plan de asfalto y conectividad que unirá el norte neuquino con los pasos internacionales.

La mayor inversión en obra vial de la historia de la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto central por el 116° aniversario de la localidad de El Cholar y adelantó que realizarán una inversión que será histórica no solo para el Alto Neuquén sino para toda la provincia.

El mandatario neuquino aseguró que antes de que culmine el mes de noviembre se licitará " la mayor obra vial de la historia de esta provincia ". Confirmó que se trata de un proyecto que contempla una inversión superior a los 250 millones de dólares para pavimentar tramos estratégicos: "Comenzamos la ruta desde Loncopué hasta El Huecú, y vamos a licitar la que va desde El Huecú hasta El Cholar, desde El Cholar a Reñi Leuvú, y desde el Reñi Leuvú hasta Pichachén".

Figueroa realizó estos anuncios en materia de infraestructura vial, marcando un cambio de paradigma en la inversión pública para el “interior profundo”, tal como lo definió. Destac+o que lo que busca su gestión es "equilibrar el desarrollo de la provincia". Agregó que el plan de conectividad que transformará la matriz productiva y turística de la región.

"Además vamos a iniciar antes del mes de marzo también la obra hacia el paso internacional Pichachén, viniendo también desde Andacollo, pasando por Guañacos y cerrando el círculo", precisó.

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"Que la riqueza de Vaca Muerta llegue a los pueblos"

El Ejecutivo provincial explicó que el plan vial no solo busca mejorar el tránsito local, sino integrar a la región en un circuito internacional. A su vez detalló el proyecto denominado "Camino de la Fe", una ruta pavimentada que unirá cinco pasos internacionales con Chile, naciendo en la capilla de Ailinco y pasando por Varvarco hasta llegar a Villa La Angostura.

Figueroa vinculó estas inversiones con la necesidad de que los beneficios de la industria hidrocarburífera lleguen a cada rincón: "Es la forma en la que nos podemos sentir que la riqueza que está generando Vaca Muerta también nos llega a nuestros pueblos, a través del gas, la educación, la salud y la infraestructura". Finalmente, destacó el modelo de gestión local: "Esto no se hace en ningún otro lugar del país. Al Neuquén país lo estamos poniendo de pie".

Por su parte, la intendenta Silvia Canale realizó un balance de los logros alcanzados, destacando la inauguración de la oficina de guardafaunas, el nuevo Quincho Municipal y la radio FM "Ecos de Neuquén".

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La jefa comunal resaltó el avance en soluciones de agua potable, el recambio de luminarias LED y el inicio de las obras de gas.

"Celebramos 116 años reconociendo el trabajo de quienes nos precedieron. Destaco el apoyo provincial en todas las áreas, desde producción hasta educación y vivienda, y agradezco especialmente al gobernador por su acompañamiento para el desarrollo del turismo local", señaló Canale.

En el cierre de la jornada, se rubricaron dos actas acuerdo fundamentales para el bienestar de los habitantes de El Cholar.

Obras para El Cholar

Por un lado, con un presupuesto estimado de $1.200 millones y un plazo de 180 días, se iniciará el proceso administrativo para la ampliación del Polideportivo Municipal. La obra incluye 82 m² de ampliación (hall, administración, enfermería y sanitarios) y la refacción de 160 m² (vestuarios, cocina y depósito), además de veredas perimetrales.

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Además, se acordó avanzar en la creación de una sede propia del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. La provincia gestionará la cesión del lote fiscal, mientras que la obra, con un presupuesto de $72,3 millones financiado por el ISSN, será ejecutada por el municipio en un plazo de seis meses para mejorar la atención de los afiliados locales.

Acompañaron en el palco al gobernador, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el secretario del interior, Gustavo Coatz.