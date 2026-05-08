Espectacular vuelco de un camión chileno cargado de merluza sobre la Ruta 40

Ocurrió en la tarde de este viernes en inmediaciones de Villa La Angostura. Recomendaban transitar con precaución por ese tramo de la calzada.

Intervino la Policía para ordenar el tránsito sobre la Ruta 40 donde volcó un camión chileno.

Un camión , con patente de Chile , protagonizó un vuelco sobre la Ruta 40 , a pocos kilómetros de la localidad de Villa La Angostura , y el conductor debió ser asistido por personal sanitario local debido a los golpes que sufrió producto del impacto.

El comisario Inspector Miguel Ángel Poblete , Coordinador Operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, confirmó que no hubo víctimas como consecuencia del siniestro vial, dado que tenía un único ocupante, el conductor de 29 años oriundo de la ciudad chilena de Osorno.

“Se tomó conocimiento a través de un chofer de taxi de la ciudad de Villa La Angostura que ocasionalmente pasaba por el lugar y alertó tanto a la Policía como al personal de Bomberos Voluntarios local”, sostuvo Poblete a LM Neuquén.

Puntualizó que el hecho ocurrió cerca de las 18 de este viernes a la altura del kilómetro 2086 de Ruta Nacional 40, en un sector conocido como la Curva Espinosa. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 28 observaron que el camión estaba lateralizado a la vera de la calzada.

Era de dominio chileno y transportaba merluza. “El camión venía desde la zona de Bariloche hacia la aduana para cruzar hacia Osorno”, dijo el comisario quien estimó que, aparentemente, circulaba a gran velocidad dado que se salió de la curva.

vuelco- camión chileno- ruta 40-2 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

La carga

La carga de merluza que trasladaba el camión quedó en el lugar en custodia del personal de la Comisaría 28 de Villa La Angostura. “Se alertó a la aduana para hacer el control y traslado al otro camión de la carga, pero ellos coordinaron para que se efectúe durante el sábado, dado que no alcanzaban a cruzar por Cardenal Samoré, por el horario”, agregó.

Intervinieron en el lugar la Policía, los bomberos voluntarios y el personal sanitario del hospital local. Estos últimos, tras evaluar el estado de salud del conductor decidieron trasladarlo al Hospital Dr. Oscar Arraiz para su mejor atención.

Tránsito sobre Ruta 40

Desde Vialidad Nacional informaron del siniestro vial sobre la Ruta 40 y soliictaron a quienes deban transitar por ese tramo de la calzada, conocido como la Curva de Espinoza, hacerlo con precaución. En el lugar, personal policial asiste la circulación.