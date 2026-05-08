Robaron pertenencias de una camioneta y fueron atrapados tras un insólito "error"

Dos ladrones terminaron detenidos tras una insólita secuencia: cometieron un robo de pertenencias de un vehículo estacionado en pleno centro neuquino, pero cometieron un error garrafal. Dejaron caer un celular y, determinados a recuperarlo, cayeron en las garras de la Policía.

La secuencia ocurrió el miércoles por la tarde, cuando alrededor de las 14, un vecino de 65 años dejó estacionada su camioneta Toyota Hilux gris en la intersección de calles Brown y Elordi , en pleno centro neuquino.

El hombre se alejó unos minutos y al regresar, fue advertido por transeúntes que personas desconocidas le habían abierto su vehículo. Alcanzó a ver en el momento justo a tres delincuentes que revolvían el interior de su camioneta y, al verlo acercarse a ellos, emprendieron la fuga corriendo en dirección oeste.

En medio del escape, uno de los delincuentes tuvo tanta mala suerte que se le cayó su teléfono celular, el cual fue levantado por la víctima, quien a su vez llamó a la Policía.

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Ya en presencia de efectivos de Comisaría Primera, quienes comenzaron a recabar datos para intentar dar con los ladrones, el teléfono comenzó a sonar, lo que llevó a los investigadores a desplegar tareas de vigilancia en las inmediaciones para detectar si los sospechosos regresaban a buscarlo. Se trata de una expectativa lógica, teniendo en cuenta que los delincuentes sabían que podían ser identificados y posiblemente incriminados en más hechos si la Policía accedía a los contenidos del dispositivo.

Tal como esperaban los investigadores, minutos más tarde, los uniformados observaron un Peugeot 106 gris con dos ocupantes que circulaban con actitud sospechosa cerca de la plaza, en inmediaciones de donde se desarrollaba el operativo. Al intentar identificarlos, ambos intentaron darse a la fuga, aunque fueron alcanzados frente a un local bailable, ubicado en Santiago del Estero y República de Italia.

Comisaría 1 - Comisaria Primera

Los demorados son dos hombres de 30 y 43 años, quienes fueron trasladados a la sede policial.

Tras tomar comunicación con la fiscal de Robos y Hurtos, Nadia Pérez, se dispuso el inicio de una causa judicial por presunto hurto con inhibidores y atentado y resistencia a la autoridad para los sospechosos.

Además, ordenó el secuestro y la requisa del vehículo en el que se movilizaban, la cual fue concretada más tarde y durante la cual los efectivos pudieron secuestrar cuatro cartuchos calibre 38, un teléfono celular Xiaomi Redmi Note 13, prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa.

"Lagrimita" no para: robó en un comercio y lo persiguieron los vecinos

La inseguridad también se vive en las localidades vecinas a la capital. "Lagrimita" demostró esta semana que sigue teniendo a todo Centenario a mal traer y protagonizó un nuevo hecho de inseguridad a la vista de vecinos y comerciantes, que lo salieron a correr. Esta vez, el delincuente no fue detenido.

El último hecho del delincuente -ya conocido por todos en la localidad vecina- tuvo lugar el miércoles por la tarde, en la zona comercial del barrio Sarmiento.

Allí y al parecer sin ser notado en un principio, "Lagrimita" ingresó a un local de venta de accesorios ubicado en inmediaciones de calles Honduras casi Perú. Mezclándose entre los clientes, recorrió un poco y luego tomó presuntamente unos vasos, con los cuales escapó corriendo.

Este accionar enseguida encendió las alarmas y tanto comerciantes como vecinos que vieron lo ocurrido salieron a correrlo.