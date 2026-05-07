Corría semidesnudo en pleno centro y terminó detenido: qué había hecho

Un joven de 28 años protagonizó una sorprendente sucesión de hechos, de los que además salió con varios golpes. Pasó una noche encerrado y lo liberaron.

Sorprendió corriendo semidesnudo en pleno centro de Comodoro Rivadavia y terminó detenido: qué había hecho

Un joven de 28 años protagonizó una insólita seguidilla de hechos en Comodoro Rivadavia que terminó con una situación que llamó la atención de muchos: se lo vio corriendo semi desnudo y muy golpeado por pleno centro de la ciudad petrolera de Chubut.

Detrás de ese hecho que generó una importante cantidad de llamados a Emergencias, había varios hechos que determinaron su detención.

Algunas horas más antes, el muchacho -cuya identidad no fue informada- fue sorprendido intentando entrar a robar en una casa en el barrio Eva Perón.

Los vecinos que lo atraparon con las manos en la masa le dieron una paliza y lo retuvieron hasta que llegó la policía.

Debido a las lesiones que le produjeron los golpes, se decidió llevarlo a la guardia del hospital regional. Pero la historia no terminaría allí: y en un descuido, se fugó del lugar por una ventana, literalmente "con lo puesto".

Intento de robo y paliza

Todo comenzó alrededor de las 16:30 horas del martes 5 de mayo de 2026, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Seccional Séptima que un grupo de vecinos tenía retenido a un hombre en un domicilio ubicado sobre calle Raúl Cerco.

Al llegar, el personal policial encontró al sospechoso sentado en el patio con visibles lesiones en el rostro y la cabeza.

"Los vecinos lo demoraron porque había intentado sustraer elementos de una vivienda. Cuando interviene el personal policial, esta persona ya estaba golpeada", le explicó el comisario Carlos Arias, jefe de la Seccional Séptima, a ADNSUR.

Según la reconstrucción preliminar, los propios vecinos advirtieron movimientos sospechosos e interceptaron al joven antes de que pudiera escapar. Se produjo un forcejeo hasta que lograron reducirlo.

Dos indicios que lo delataron

El dueño de la casa no estaba presente en ese momento, pero llegó al lugar tras ser avisado y radicó la denuncia correspondiente.

Las pericias confirmaron los indicios del intento de robo: la puerta de ingreso presentaba daños y había objetos acomodados presuntamente para ser retirados, según detalló el comisario Arias.

Ambulancia trelew El joven fue evaluado en una ambulancia que fue hasta la comisaría y se decidió hacerle estudios en el hospital, por los golpes que había recibido.

Personal de Policía Científica intervino en el lugar y se identificó la existencia de cámaras de seguridad en las inmediaciones, cuyas imágenes serán analizadas en el marco de la investigación que se abrió y sigue adelante.

Fuga por la ventana

El detenido fue trasladado a una dependencia policial, donde una ambulancia lo evaluó. Debido a las lesiones que presentaba, los médicos determinaron que era necesario derivarlo al hospital para que le realizaran estudios de mayor complejidad.

"Como estaba muy golpeado, la doctora dispuso que quede en observación para hacerle placas y otros estudios", precisó el jefe policial.

Hospital Regional de Comodoro Rivadavía En un descuido, el ladrón escapó por una ventana del hospital regional de Comodoro Rivadavia.

Pero el episodio tomó un giro inesperado horas más tarde: mientras permanecía en la sala de emergencias, el joven aprovechó un descuido y se escapó por una ventana.

"Rápidamente se dio aviso a toda la red policial", señaló Arias.

Semidesnudo por Comodoro Rivadavia

Su libertad no duró mucho. Obviamente, pocos minutos después varias personas reportaron a emergencias haber visto a un joven corriendo semidesnudo y visiblemente golpeado por calles céntricas de Comodoro Rivadavia.

Especialmente, señalaban inmediaciones de las calles Sarmiento y Belgrano.

Algunos testimonios recogidos por ADNSUR en el centro indicaron que el sospechoso tenía como única vestimenta la ropa interior.

Sobre este punto, el comisario Arias aclaró que el detenido había llegado vestido al hospital y consideró que podría haber decidido quitarse la ropa durante la fuga "para despistar".

Pero la supuesta estrategia no resultó muy efectiva, acaso porque su “camuflaje” resultó un tanto llamativo. Minutos después de la huida, agentes de la Seccional Segunda lograron recapturarlo.

El miércoles, el joven pasó por la audiencia de control de detención. Según informó el comisario, como no tenía antecedentes penales ni de detenciones previas, recuperó la libertad.