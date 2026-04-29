Un hincha de Boca fue detenido acusado de hacer un gesto racista a otro de Cruzeiro: el video

La Policía intervino luego de detectar que un hincha había hecho gestos a la tribuna local. El video del momento.

En medio del partido que terminó en un escándalo , un hincha de Boca fue detenido en las tribunas del estadio Mineirao de Belo Horizonte por supuestos gestos racistas que fueron detectados contra un hincha de Cruzeiro de Brasil en el duelo por Copa Libertadores. Ante esta situación, la Policía intervino y terminó detenido.

El mismo fue identificado como Nahuel Jeremías Maldonado , de 29 años, tras ser detenido por el cruce con el hincha que se encontraba detrás del vidrio que separa las parcialidades. Cabe destacar que la legislación local califica la injuria racial como delito imprescriptible, negando la posibilidad de pagar una fianza y por lo que Maldonado permanecerá bajo custodia.

Según dio a conocer el medio brasileño Portal R7, la detención ocurrió tras la difusión de un video de parte del medio Globo Esporte donde muestran el momento en el que realiza el gesto: señaló su color de piel e hizo gestos en sus orejas, que fueron interpretados como si fuera referido a monos.

Gesto hincha Boca

Esta situación a su vez fue detectada por la policía privada del estadio, quienes fueron los encargados de llamar a las fuerzas para que tome medidas sobre la situación. Rápidamente el hincha de Boca que reside en Brasil fue eyectado de la tribuna.

En medio de ese escándalo, se conoció a través de un video del medio nacional TyC Sports, que un hincha provocó a los xeneizes con insultos y agitando billetes que no colaboró con un clima pacífico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/liberta___depre/status/2049312971470279072&partner=&hide_thread=false Torcedor do Cruzeiro provocando torcedores do Boca Juniors mostrando uma cédula de R$ 2,00



@Eze_sosa pic.twitter.com/4KEq25a7wj — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 29, 2026

El inmediato pedido de disculpas de Adam Bareiro por su expulsión en la derrota de Boca: "Seguramente fallé"

La expulsión de Adam Bareiro, cuestionada por el mundo Boca, terminó condicionando el partido del equipo ante Cruzeiro en territorio brasileño debido a que el entrenador Claudio Úbeda tuvo que modificar su esquema y optar por una postura más defensiva que terminó metiéndolo en su propio arco y generando que el rival tenga la posesión en campo rival.

Esa doble amarilla que recibió a los 45 minutos de la primera etapa fue un dolor de cabeza para el plantel, e incluso para el delantero paraguayo que no ocultó su propio arrepentimiento por las dos jugadas que marcaron el desarrollo del encuentro y decantó en la derrota por la mínima para cortar una racha de 14 partidos sin perder.

Minutos posteriores al encuentro, el delantero paraguayo expresó su dolor por la roja recibida que no solo influyó en la derrota por la tercera fecha de Copa Libertadores sino que se perderá también la siguiente fecha frente a Barcelona de Ecuador en condición de visitante. “Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sean errores o no del árbitro, a mí me toca manejar lo que hago. Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis errores para seguir ayudando a mis compañeros”, dijo el delantero que había ingresado al encuentro revolucionado.