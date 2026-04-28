Boca informó un importante avance en el proyecto de ampliación de La Bombonera

El Xeneize anunció a través de sus redes sociales un nuevo paso adelante en el sueño de agrandar la cancha.

En la previa del partido clave ante Cruzeiro por Copa Libertadores, la cuenta oficial de Boca publicó en redes sociales un comunicado con un importante avance en el proyecto de ampliación de La Bombonera : la aprobación de parte de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación de Transporte).

Aunque todavía resta una instancia más con respecto a la aprobación de los diferentes organismos, el mayor sueño de los hinchas de Boca y de la comisión directiva encabezada por Juan Román Riquelme , empieza a tornarse en realidad.

"Nos pone muy felices compartir con ustedes un nuevo avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio , que contemplan la construcción de cuatro torres de circulación y puentes peatonales", arrancó la comunicación oficial del club.

"En el día de hoy, el Club recibió la resolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Disposición DI-2026-199-APN-CNRT#MEC, mediante la cual se aprueba el proyecto ejecutivo presentado y se autoriza su desarrollo en el sector correspondiente" continuó el comunicado con la explicación del avance.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2049232492994117830?s=20&partner=&hide_thread=false Estimados socios, socias e hinchas:



Nos pone muy felices compartir con ustedes un nuevo avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio, que contemplan la construcción de cuatro torres de circulación y puentes peatonales.



En el día de hoy, el Club recibió la… pic.twitter.com/ZXZbGsIJxq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 28, 2026

Con respecto al último paso para la aprobación del proyecto, informaron: "En los próximos días realizaremos la presentación del proyecto ante la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) de la Ciudad de Buenos Aires. Su aprobación será el último paso necesario para comenzar la obra".

Por más que los pasos de aprobación avancen lento, el club está siguiendo todos los pasos burocráticos para poder comenzar con la obra lo antes posible, cumpliendo una de las promesas más grandes de campaña que hizo la actual gestión.

Hace aproximadamente un mes, la CNRT había aprobado el anteproyecto, noticia que Boca aprovechó para mostrar las primeras imágenes de como quedaría el proyecto una vez terminado.

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Nos pone muy felices compartir con ustedes un avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio.



El Club Atlético Boca Juniors presentó un anteproyecto que contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y… pic.twitter.com/MDv9WS8YNJ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 20, 2026

El paso a paso para el proyecto de ampliación de La Bombonera

La primera grada que contará con una ampliación es el sector K, que actualmente tiene todavía 500 plateas. Es muy probable que, al final del Torneo Apertura 2026, sean removidas esas butacas que quedan para generar espacio para 1.500 personas más, que harán que la tribuna norte alta sea completamente popular otra vez. De esta forma, la Bombonera ya estará cerca de los 60.000 en primera instancia.

El segundo punto en cuestión es el de la cuarta bandeja, que se montará sobre la estructura de la tercera y tendrá un aforo total de 6.500 espectadores (todos sentados). La dirigencia de Boca, a partir de 2027, quitaría todas las butacas de la Platea Alta para que el sector se convierta en popular. De esta forma, se ampliará la capacidad de esa grada en 6.000 y esta nueva tribuna contará con capacidad para 12.000 hinchas.

Finalmente, la obra que promete marcar un antes y un después en la historia del mítico estadio de Boca es la reestructuración de los actuales palcos situados en la calle Dr. del Valle Iberlucea. Entre las dos plateas preferenciales que llegarán hasta la mitad de las populares medias, más los 216 nuevos palcos que llegarán a la altura del techo (último paso de la ampliación), la capacidad se aumentará en 6.500 plazas extra, número ostensiblemente mayor al de las aproximadamente 2.000 de hoy.