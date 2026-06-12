Se va de Boca: el emocionante mensaje de despedida de Ander Herrera

El futbolista español confirmó su salida del club de cara al próximo semestre y es posible que abandone el fútbol definitivamente.

El mediocampista Ander Herrera se despidió oficialmente de Boca luego de acordar la rescisión de su contrato de común acuerdo con la institución. A través de un video difundido por las redes sociales del club, el español agradeció la oportunidad de haber vestido la camiseta azul y oro y aseguró que seguirá acompañando al equipo como hincha.

“Hola bosteros, estoy aquí para comunicaros que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente. Esta vez va a ser como hincha, como hincha para el resto de mi vida”, expresó Herrera al comienzo de su mensaje.

El ex jugador del Athletic Club y del Manchester United calificó su paso por Boca como uno de los sueños que tenía pendientes en su carrera profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElCanaldeBoca/status/2065505609944867066&partner=&hide_thread=false Ander Herrera se despide de Boca con el corazón en la mano Emoción, respeto y gratitud pic.twitter.com/7qZsPw9Q7V — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) June 12, 2026

El futbolista también dedicó palabras de agradecimiento a la dirigencia que lo incorporó al club y mencionó especialmente al presidente Juan Román Riquelme. “Agradecer muchísimo la oportunidad que me ha dado el club para jugar aquí. También agradecer a los dirigentes que me dieron la oportunidad de jugar en este club, a Román en particular”, señaló.

Herrera aprovechó además para desearle éxitos al nuevo cuerpo técnico y recordó con afecto a sus compañeros de plantel. “Ha sido un año y medio maravilloso, he conocido gente increíble y he tenido la suerte de compartir vestuario con compañeros que voy a considerar amigos para el resto de mi vida”, afirmó.

En el tramo final de su despedida, el español destacó el vínculo que construyó con la institución y con la Argentina. “Me llevo una hija nacida en Buenos Aires, que junto a mis otras dos hijas y mi mujer ya somos una familia de bosteros para el resto de nuestra vida”, expresó. Y concluyó con un mensaje que rápidamente emocionó a los hinchas: “El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesite ahí voy a estar. Gracias por todo y aguante Boca”.

Arruabarrena llegó a Argentina para dirigir a Boca

Tras superarse las complicaciones climáticas que demoraron temporalmente las operaciones aéreas, el entrenador Rodolfo Arruabarrena arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para formalizar su esperado regreso a la dirección técnica del Boca.

El flamante estratega xeneize, quien llega para suceder en el cargo a Claudio Úbeda, se trasladó de forma inmediata hacia el centro de entrenamiento que la institución posee en dicha localidad bonaerense con el propósito de sellar su correspondiente vínculo contractual y mantener las primeras reuniones presenciales de trabajo con el presidente del club, Juan Román Riquelme.

En sus declaraciones iniciales brindadas a los medios de prensa apostados en la aeroestación, el "Vasco" manifestó su profunda ilusión y optimismo de cara a este segundo ciclo al frente del primer equipo, recordando que su etapa anterior al mando del plantel se extendió entre agosto de 2014 y febrero de 2016, período en el cual cosechó dos títulos oficiales.

El director técnico remarcó la importancia de armar un conjunto altamente competitivo que logre una rápida identificación con el socio y el simpatizante xeneize, al tiempo que aclaró con prudencia que los detalles finos de la planificación se terminarán de pulir una vez que se completen las formalidades administrativas de la firma del contrato durante la tarde.

arruabarrena aeropuerto

Respecto de la conformación actual del grupo de futbolistas, y en un escenario donde ya se confirmaron las desvinculaciones del mediocampista español Ander Herrera y del delantero Nicolás Orsini, Arruabarrena exhibió un fuerte voto de confianza hacia la base de profesionales disponibles en la Ribera.

El entrenador enfatizó que su aceptación del cargo radicó en el convencimiento de que existe material de jerarquía dentro de la institución para revertir el balance del semestre previo. Asimismo, detalló que las futuras incorporaciones que se negocien en el actual mercado de pases tendrán como fin primordial aportar un salto de calidad específico y potenciar las variantes tácticas.

Al ser consultado sobre el perfil de los futbolistas necesarios para vestir la camiseta azul y oro, el flamante conductor técnico ponderó la personalidad por sobre los criterios estrictos de edad o trayectoria previa, señalando que el plantel cuenta con piezas capaces de recuperar su mejor nivel bajo una nueva metodología de trabajo.

El cuerpo técnico del "Vasco" estará estructurado por Diego Markic como principal asistente, Juan Gobet, el especialista egipcio Amr Mokhtar y el preparador físico Gustavo Roberti. La agenda oficial establece que el nuevo cuerpo técnico iniciará formalmente las actividades de pretemporada el próximo jueves 18 de junio en el predio de Ezeiza, prestando especial atención al desarrollo y la promoción de las divisiones inferiores para elevar los niveles de competencia interna.