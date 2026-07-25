Boca visita a Deportivo Riestra sin Paredes: hora, formaciones y TV

El capitán del Xeneize recibirá unos días de descanso luego de disputar la ida de la Copa Sudamericana ante O'Higgins inmediatamente después del Mundial 2026.

Boca debutará en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol este domingo, en la que será una visita de riesgo ante Deportivo Riestra por laprimera fecha de la Zona A.

El encuentro, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el Estadio Guillermo Laza y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca , que es dirigido por Rodolfo Arruabarrena , tuvo un más que aceptable inicio de semestre, ya que derrotó a Sarmiento de Junín para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina, mientras que en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana derrotó 1-0 como local a O'Higgins de Chile gracias al gol del delantero uruguayo Miguel Merentiel.

Al "Xeneize" se le vendrán unos meses de altísima exigencia, ya que está bajo la obligación de ganar algún título este semestre para así cortar con la sequía de tres años sin levantar un trofeo.

Leandro Paredes no jugará, luego de que Arruabarrena decidiera otorgarle dos días de descanso obligatorio debido al cansancio acumulado durante el Mundial 2026 y su inmediato regreso a la actividad.

El capitán “Xeneize” fue titular en la victoria por 1 a 0 frente a O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, apenas cuatro días después de haber disputado con la Selección Argentina la final del Mundial frente a España.

“Estoy cansado. Pensé que iba a estar mejor, pero se ve que el viaje, los 50 días y los partidos que tenía encima cuentan”, reconoció Paredes después del encuentro en La Bombonera.

Pese al desgaste físico, el campeón del mundo explicó que fue él quien insistió para ponerse inmediatamente a disposición de Arruabarrena: “Yo quise estar acá, quise ser parte del equipo porque el sentido de pertenencia es muy grande y quiero estar siempre. Por ese lado estoy contento porque se jugó y se ganó”.

Sin embargo, esta vez el cuerpo técnico "Xeneize" decidió ponerle un freno. Paredes no participó de los entrenamientos del viernes y sábado y quedó desafectado del encuentro del domingo frente a Riestra.

“Lo viví así durante toda mi carrera, imaginate lo que puedo hacer por Boca. Trato de devolver el cariño que me da la gente con este tipo de cosas, estando a disposición”, aseguró. Además, reveló la decisión que tomó el entrenador: “Ahora el entrenador me obligó a que tenga dos días de descanso porque de verdad se siente todo lo que fue el Mundial, el viaje y el partido de hoy”.

Paredes había regresado al país después de la derrota argentina en la final disputada en Nueva Jersey y prácticamente no tuvo descanso antes de reincorporarse al plantel azul y oro.

El volante incluso reconoció que atravesó la parte decisiva del Mundial con una fisura en una costilla sufrida frente a Egipto, aunque logró continuar jugando gracias al trabajo realizado junto al cuerpo médico de la Selección.

Deportivo Riestra, por su parte, viene de tener un desastroso primer semestre de 2026, donde no solo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana sino que también terminó último en su zona en el Torneo Apertura, por lo que necesita sumar muchos puntos para no complicarse en la pelea por la permanencia.

Las probables formaciones de Boca y Riestra

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.