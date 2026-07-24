Leandro Paredes sembró dudas sobre su futuro en la Selección argentina

El mediocampista habló tras volver a Boca, que le ganó por la mínima a O'Higgins por la Copa Sudamericana. Además, reveló que Messi "tenía decidido que era su último partido".

Leandro Paredes reapareció este jueves con la camiseta de Boca Juniors en la victoria 1-0 sobre O'Higgins por la Copa Sudamericana . Lo que dijo sacudió al mundo del fútbol argentino en dos partes: primero sembró dudas sobre su propia continuidad en la Selección Argentina , y después lanzó la revelación más resonante sobre el futuro de Lionel Messi desde que terminó el Mundial 2026.

Sobre su propio futuro, Paredes fue esquivo pero significativo. El mediocampista de 32 años no confirmó si seguirá siendo parte del proyecto de Lionel Scaloni. "Fue hermoso, pero va a seguir difícil mantener este nivel. Hay que poner varias cosas en la balanza", sostuvo.

"No lo sé, hay que digerirlo, procesarlo y hablarlo. No tomar una decisión apresurada", respondió cuando le repreguntaron sobre si continuará en la Selección, no respondió con claridad y dejó la pregunta flotando en el aire, un silencio que en el fútbol argentino siempre dice algo.

La pregunta sobre la continuidad de Paredes en la Albiceleste no es menor. El volante fue una pieza clave en el ciclo de Scaloni que ganó la Copa América 2021, la Finalissima, Qatar 2022 y llegó a la final del Mundial 2026.

Messi tenía decidido que la final ante España era su último partido

Pero la parte más explosiva de la noche llegó cuando le preguntaron por Messi. Sin rodeos, Paredes confirmó lo que muchos intuían pero nadie del plantel había dicho con tanta claridad hasta ahora: "Duele porque creo que lo dijimos durante todo el Mundial, porque no queríamos que llegue el último partido".

La declaración es la más directa que hizo un jugador argentino sobre el plan de despedida del capitán. Messi había decidido que la final ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey sería su último partido con la Albiceleste. La derrota 1-0 en el tiempo suplementario convirtió ese cierre en uno agridulce: subcampeón, llorando frente a la tribuna que lo despedía con cánticos, en lo que pudo haber sido el último capítulo de la historia más grande del fútbol argentino.

Sin embargo, Paredes no cerró completamente la puerta. "Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él y lo que decida él y lo haga feliz, a nosotros también, así que ojalá", agregó, con la voz de quien sabe que la decisión final la tiene solo uno.