Qué dijeron Leandro Paredes y Lisandro Martínez sobre la bandera de Malvinas

La historia se metió en el partido contra Inglaterra y los jugadores argentinos se refirieron sobre el mensaje que llevaron al estadio.

Los jugadores argentinos exhibieron una bandera blanca pintada con un aerosol en negro que rezaba: “ Las Malvinas son argentinas ”, tras conseguir, hasta ahora, el mejor triunfo de lo que va el Mundial 2026 y que significó el pase a la final de la Copa del Mundo.

A pesar de que la FIFA había prohibido mostrar banderas, símbolos o imágenes que aludieran a las Islas Malvinas, por la guerra que enfrentó Argentina contra Inglaterra en 1982, los jugadores de la Selección llevaron la bandera y festejaron junto a los hinchas que lloraban en las gradas.

Al ser consultado, por Telefe, Leandro Paredes sobre la bandera que desplegaron sus compañeros en el campo de juego que decía que “Las Malvinas son argentinas”, el campeón respondió: “Y serán siempre argentinas”.

Paredes, ante TyC también comentó: "Es una parte triste de nuestra historia y duele. Jugamos por ellos y por todos los argentinos".

-Se vio una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas"

-Y serán siempre argentinas pic.twitter.com/A81L6De0N9 — mattsalic (@mattsalic) July 15, 2026

Lisandro Martínez también fue consultado sobre la bandera que reivindica la soberanía argentina sobre las islas."No podíamos fallarle al pueblo argentino", sentenció el entrerriano.

Qué dijeron los ingleses sobre la bandera

Todos los medios británicos mencionaron que los jugadores argentinos festejaron con una bandera que mencionaba que "las Malvinas son argentinas". Para los más sensacionlistas fueron "arrogantes" e indicaron que "celebraron su victoria en la semifinal del Mundial contra Inglaterra mostrando una pancarta repugnante que reivindicaba las Islas Malvinas". Así publicaron en el diario The Sun.

Y agregaron: "También se pudo ver a aficionados exaltados ondeando el deplorable cartel que reivindica la soberanía sobre las islas, cuyos habitantes han votado abrumadoramente a favor de ser un Territorio Británico de Ultramar".

En tanto que, The Telegraph señalpo que los jugadores "celebraron con una pancarta tras la victoria sobre Inglaterra. Es casi seguro que el incidente será reportado a la FIFA, que prohíbe los lemas políticos en el campo".

Por su parte, The Guardian también hace un apartado especial sobre la bandera. Señalaron que "la pancarta alude a la disputa territorial, conocida como Islas Falkland en Gran Bretaña e Islas Malvinas en Argentina, que derivó en un conflicto de 74 días hace 44 años. Más de 900 personas —649 argentinos y 255 británicos— perdieron la vida".

Puntualizaron que fueron Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso los que alzaron la pancarta sonriendo y saludaron a los aficionados en las gradas. "No estaba claro de dónde procedía la pancarta", agregaron.

Aclararon que no era la primera vez que surgía el tema de las pancartas políticas durante la Copa del Mundo. "El mes pasado, en Los Ángeles, estadounidenses de origen iraní ondearon banderas prerrevolucionarias, símbolos de protesta contra el gobierno de Teherán, durante los partidos de Irán. Dichos encuentros transcurrieron sin incidentes", recordaron.

Retomaron las declaraciones de Rodrigo de Paul, antes del encuentro: “Entendemos que es un partido de fútbol que trasciende; nos trae recuerdos de lo que hizo Diego. Cantamos canciones sobre nuestros héroes de las Malvinas, principalmente para recordarlos, pero debemos comprender que es un partido de fútbol y que las Malvinas deben ser tema de conversación en otro lugar. Lo que sucedió fue una atrocidad y siempre recordamos a los caídos, pero lo que queremos es ganar este partido para llegar a la final”.

Aunque el medio inglés subrayó que "el código de conducta de la FIFA prohíbe dentro de los estadios 'pancartas, banderas, volantes, prendas de vestir y demás objetos de carácter político, ofensivo o discriminatorio'. La FIFA no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios".