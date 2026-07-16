La verdadera historia detrás de la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección Argentina

Una bandera fue desplegada por los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra. La imagen causó gran repercusión en todo el mundo.

La imagen de los jugadores saltando con el trapo en mano recorrió el mundo.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 , tras el triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra, dejó una imagen que rápidamente trascendió lo deportivo y tuvo repercusiones a nivel mundial. Durante los festejos en el campo de juego, varios futbolistas exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

La imagen de los jugadores saltando con la bandera en mano rápidamente comenzó a circular en todo el mundo. El partido ante Inglaterra se vio enmarcado por la histórica rivalidad y el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas .

Fue el jugador Giovani Lo Celso , quien desplegó sobre el césped la bandera, convirtiéndose este momento en una de las postales de la noche.

La situación generó sorpresa, ya que en la previa del partido se había advertido que no podrían ingresar banderas o elementos con mensajes político.

Según reveló Gonzalo Montiel en diálogo con TN, la bandera con la que estuvieron en la cancha "justo cayó ahí y los chicos la agarraron".

De quién era la bandera de Malvinas que usaron los jugadores de la Selección

Aún así, la explicación más contundente llegó a través de X. Una usuaria preguntó sobre el origen del trapo, a lo que otra respondió "la pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel", en referencia a la bandera que terminó en manos de los futbolistas.

La prohibición de banderas con mensajes políticos

La escena estuvo cargada de emociones, principalmente por quién era el rival y la historia que hay detrás. Argentina e Inglaterra volvieron a cruzarse en un Mundial en un partido atravesado por el recuerdo de Malvinas, la guerra de 1982 y la rivalidad futbolística que tuvo su capítulo más fuerte en México 1986, con los goles de Diego Maradona.

El periodista Nelson Castro reveló un detalle sobre lo ocurrido que está en consonancia con los dichos de Montiel.

Según explicó durante la transmisión, los hinchas tenían prohibido ingresar ese tipo de banderas al estadio, por lo que hasta ese momento se desconocía cómo había aparecido dentro del campo de juego.

"Interesante el detalle, porque no se sabía cómo había llegado la bandera ahí. La tiró alguien al campo de juego y se la dieron", señaló el periodista.

Qué dijeron los jugadores de la Selección sobre la bandera de Malvinas

Leandro Paredes fue consultado sobre la bandera que desplegaron sus compañeros en el campo de juego que decía que "Las Malvinas son argentinas", el campeón respondió: "Y serán siempre argentinas".

Paredes, ante TyC también comentó: "Es una parte triste de nuestra historia y duele. Jugamos por ellos y por todos los argentinos".

Quien también se refirió a este momento fue Lisandro Martínez, quien remarcó ante la consulta de un periodista: "No podíamos fallarle al pueblo argentino".

La reacción de los ingleses al ver la bandera sobre las Islas Malvinas

Todos los medios británicos mencionaron que los jugadores argentinos festejaron con una bandera que mencionaba que "las Malvinas son argentinas". Para los más sensacionalistas fueron "arrogantes" e indicaron que "celebraron su victoria en la semifinal del Mundial contra Inglaterra mostrando una pancarta repugnante que reivindicaba las Islas Malvinas". Así publicaron en el diario The Sun.

Y agregaron: "También se pudo ver a aficionados exaltados ondeando el deplorable cartel que reivindica la soberanía sobre las islas, cuyos habitantes han votado abrumadoramente a favor de ser un Territorio Británico de Ultramar".

En tanto que, The Telegraph señaló que los jugadores "celebraron con una pancarta tras la victoria sobre Inglaterra. Es casi seguro que el incidente será reportado a la FIFA, que prohíbe los lemas políticos en el campo".