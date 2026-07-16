Fuerte: la determinante decisión que tomó Inglaterra con Tuchel tras la eliminación del Mundial 2026

El reconocido periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de pases, dio detalles sobre la situación de Thomas Tuchel en la Selección. Qué decisión tomaron.

La Selección argentina le dio un golpazo a Inglaterra . Si bien está atravesando un gran presente futbolístico llegando a instancias decisivas en distintos certámenes, al seleccionado no le alcanzó para igualar a los liderados futbolísticamente por Messi que logró imponerse con ímpetu durante el desarrollo del encuentro. Argentina se llevó una victoria importante con la que se metió a la final del Mundial 2026 , en donde ya tiene rival, horarios y lugar definido.

Luego de la derrota ante el último campeón, la Federación Inglesa de Fútbol tomó una decisión determinante sobre el entrenador Thomas Tuchel que asumió cometer errores ante la Scaloneta que derivaron en la eliminación del certamen ecuménico.

Luego de la derrota, el reconocido periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano confirmó en sus redes sociales cuáles son los planes de la Selección. " Thomas Tuchel se quedará como entrenador de Inglaterra hasta la EURO 2028, decisión tomada. La Federación quiere que Tuchel se quede y lidere a Inglaterra también para los próximos Euros mientras el entrenador alemán también confirmó sus planes", confirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fabrizio Romano (@fabriziorom)

‍En el mismo posteo, citó palabras del DT: "Me quedaré y continuaré como entrenador principal, tengo un contrato aquí hasta julio de 2028 aunque sea difícil pensar en eso ahora". A su vez confirmó: "Tuchel continúa".

Asumió la responsabilidad: qué dijo Tuchel tras la derrota de Inglaterra ante la Selección Argentina

Thomas Tuchel habló después de la derrota de Inglaterra por 2-1 ante la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026 y defendió su planteo pese a las críticas. “No me arrepiento de nada”, afirmó el entrenador alemán, que reconoció el golpe por haber dejado escapar la ventaja en los minutos finales.

El técnico valoró el rendimiento de su equipo, aunque admitió que no logró sostener el partido después del gol de Anthony Gordon. “Jugamos uno de nuestros mejores partidos, quizá el mejor, dadas las circunstancias”, aseguró. En la misma línea, agregó: “El equipo estuvo a la altura, pero no pudimos rematar la faena”.

Tuchel explicó que Inglaterra terminó replegada por el crecimiento de Argentina y por la presión del resultado. “Argentina empezó a jugar asumiendo más riesgos, con más ritmo, con la sensación quizá de que ya no tenía nada que perder”, señaló. Luego reconoció: “Nosotros de repente jugamos la sensación de que teníamos mucho que perder”.

Ante los cuestionamientos por los cambios defensivos, el seleccionador inglés fue claro: “Soy responsable de ellas, yo las tomé, así que acepto la crítica”. También rechazó la idea de una maldición inglesa en los torneos grandes: “No creo en una maldición ni en nada de eso, ni que la historia se repite en estos momentos”.

Por último, Tuchel elogió a la Albiceleste y destacó el contexto que se vivió en Atlanta. “Fue un gran rival. Intentamos eliminar a los campeones del mundo, a un grupo de jugadores experimentados”, expresó. Además, reconoció el dolor por tener que jugar el partido por el tercer puesto ante Francia: “Nada de lo que se pueda decir en el vestuario puede quitar el dolor ni la decepción”.