No se vio: la chicana de un miembro del cuerpo técnico de Argentina a Inglaterra por la botella de Pickford

Un integrante importante del staff lanzó un particular mensaje en las redes sociales por la botella encontrada en la cancha. Qué escribió.

Cuando todo parecía un desenlace fatal para el encuentro, la Selección argentina sacó chapa, se hizo dueño del partido cuando estaba perdiendo por la mínima, y a falta de cinco minutos para completar los 90 empezó la remontada ante Inglaterra para ganar el partido y evitar el alargue como también una posible tanda de penales. El último campeón sacó chapa y dejó afuera a la selección europea en un partido histórico.

Luego de haber consumado la victoria y celebrado lo conseguido, miembros del cuerpo técnico y algunos jugadores encontraron la botella de hidratación del arquero Jordan Pickford donde había un insólito detalle : tenía impreso y pegado una botella donde tenía detalles del lugar el que patearían los argentinos en una hipotética tanda de penales. Minutos más tarde de haberla encontrado, un miembro del staff chicaneó por el objeto en las redes sociales.

En el medio de los festejos y aún en el estadio, el preparador físico Luis Martín le sacó una foto al hallazgo y escribió una sutil chicana que no pasó desapercibida. "Lástima, no teníamos los mismos planes che", escribió en sus historias de Instagram.

El momento en el que se encontraron con la botella

La Selección argentina se topó con un objeto inesperado en el arco de Jordan Pickford: una botella con anotaciones detalladas sobre la ejecución de los penales de cada jugador argentino. Messi, Nico González y el histórico fisioterapeuta "Daddy" D'Andrea fueron los primeros en leer el contenido.

La escena, nunca antes vista en un certamen mundialista, ocurrió cuando los futbolistas albicelestes celebraron el pase a la final en el césped del estadio. Al acercarse al área donde había estado custodiando el arquero inglés, encontraron una botella de agua que Pickford utilizaría como “chuleta” táctica.

En su exterior, un papel con la descripción minuciosa de la tendencia de cada pateador argentino: dirección preferida, altura, ritmo de carrera y hasta el gesto previo al disparo.

Lionel Messi, Nicolás González y Marcelo “Daddy” D'Andrea –masajista y figura emblemática del cuerpo técnico– se quedaron varios minutos revisando el escrito, entre la sorpresa y la curiosidad. Las anotaciones revelaban un trabajo de inteligencia de juego por parte del cuerpo técnico inglés, que había anticipado cada posible ejecución desde los doce pasos.

Afortunadamente para Argentina, el partido se definió en tiempo reglamentario, por lo que el “machete” no tuvo uso práctico. El hallazgo generó revuelo en los vestuarios y en las redes sociales, donde varios exjugadores calificaron la situación como “inédita”. La Selección, ahora con el foco puesto en la final, guardó el papel como anécdota de una semi para el recuerdo.